Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам в результате государственного переворота в 2014 году, заявил РИА Новости посол по особым поручением МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ровно 12 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило современную Украину - госпереворот после трехмесячного "евромайдана". Тогда от власти был отстранен президент страны Виктор Янукович

"Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов", - сказал Мирошник в беседе с агентством.

Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и в площадку для военных испытаний, а ее жители стали ресурсом в виде пушечного мяса для военного противостояния, которое координировалось и финансировалось Западом, отметил он.

"В этот момент Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам", - заключил посол.