МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам в результате государственного переворота в 2014 году, заявил РИА Новости посол по особым поручением МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ровно 12 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило современную Украину - госпереворот после трехмесячного "евромайдана". Тогда от власти был отстранен президент страны Виктор Янукович.
"Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и в площадку для военных испытаний, а ее жители стали ресурсом в виде пушечного мяса для военного противостояния, которое координировалось и финансировалось Западом, отметил он.
"В этот момент Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам", - заключил посол.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.