Украина на "майдане" встала на путь самоликвидации, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 22.02.2026
Украина на "майдане" встала на путь самоликвидации, заявил Мирошник
Украина на "майдане" встала на путь самоликвидации, заявил Мирошник
Украина на "майдане" встала на путь самоликвидации, заявил Мирошник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам в результате государственного переворота в 2014 году, заявил РИА Новости посол по особым поручением МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ровно 12 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило современную Украину - госпереворот после трехмесячного "евромайдана". Тогда от власти был отстранен президент страны Виктор Янукович.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мирошник заявил, что у него нет иллюзий в отношении киевского режима
16 февраля, 10:37
"Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и в площадку для военных испытаний, а ее жители стали ресурсом в виде пушечного мяса для военного противостояния, которое координировалось и финансировалось Западом, отметил он.
"В этот момент Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам", - заключил посол.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Родион Мирошник: иностранные наемники больше не хотят воевать за Украину
16 февраля, 11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассРодион МирошникВиктор Янукович
 
 
