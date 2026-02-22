Уиткофф назвал сроки возможной встречи лидеров США, России и Украины

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Мы с Джаредом (зять президента США Джаред Кушнер - ред.) надеемся представить некоторые предложения двум сторонам, которые сведут их вместе в следующие три недели и, может быть, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным, может быть, в какой-то момент - к трехстороннему с президентом (США - ред.), увидим", - заявил Уиткофф в интервью Ларе Трамп на Fox News.
По его словам, Трамп не стал бы участвовать в трехсторонней встрече, если бы не был уверен в том, что она приведет к утверждению договоренности и "лучшему результату".
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.