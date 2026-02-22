Уиткофф назвал сроки возможной встречи лидеров США, России и Украины

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

По его словам, Трамп не стал бы участвовать в трехсторонней встрече, если бы не был уверен в том, что она приведет к утверждению договоренности и "лучшему результату".