Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф сделал признание о Путине - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 22.02.2026 (обновлено: 08:53 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/uitkoff-2076043991.html
Уиткофф сделал признание о Путине
Уиткофф сделал признание о Путине - РИА Новости, 22.02.2026
Уиткофф сделал признание о Путине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T06:43:00+03:00
2026-02-22T08:53:00+03:00
в мире
сша
россия
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069721930_0:121:3097:1863_1920x0_80_0_0_cb8e01091ffd87d739b3a63fdc9786eb.jpg
https://ria.ru/20260222/uitkoff-2076043687.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069721930_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_ec47735dd4e970d5e83b6497f60a94e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин
В мире, США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Уиткофф сделал признание о Путине

Уиткофф признался, что Путин всегда оставался честным в ходе их встреч

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Стивен Уиткофф
Владимир Путин и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Стивен Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч.
"Он всегда был со мной честен", — сообщил американский чиновник в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News.
Уиткофф добавил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными.
"Поэтому я считаю, что эти встречи были важны, и надеюсь, мы сможем завершить все это", — отметил Уиткофф.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Уиткофф пообещал хорошие новости по украинскому урегулированию
06:40
 
В миреСШАРоссияСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала