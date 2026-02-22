https://ria.ru/20260222/uitkoff-2076043991.html
Уиткофф сделал признание о Путине
Уиткофф сделал признание о Путине - РИА Новости, 22.02.2026
Уиткофф сделал признание о Путине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч. РИА Новости, 22.02.2026
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч.
"Он всегда был со мной честен", — сообщил американский чиновник в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News
.
Уиткофф добавил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными.
"Поэтому я считаю, что эти встречи были важны, и надеюсь, мы сможем завершить все это", — отметил Уиткофф.