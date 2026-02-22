Уиткофф сделал признание о Путине

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч.

"Он всегда был со мной честен", — сообщил американский чиновник в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News

Уиткофф добавил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными.