Уиткофф пообещал хорошие новости по украинскому урегулированию

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пообещал хорошие новости по мирному процессу на Украине.
"Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели", — сказал он в интервью Ларе Трамп на Fox News.
Он добавил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.