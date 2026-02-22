https://ria.ru/20260222/turtsiya-2076139127.html
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах - РИА Новости, 22.02.2026
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах
Министерство казначейства и финансов Турции ужесточает выявление нелегальных обменников, в первую очередь на туристических курортах, заявил в воскресенье глава... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T22:43:00+03:00
2026-02-22T22:43:00+03:00
2026-02-22T22:44:00+03:00
туризм
турция
мехмет шимшек
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/16/1526721680_0:326:4801:3027_1920x0_80_0_0_dcc0a6ef3178c47809e1923fa31b47fa.jpg
https://ria.ru/20260222/ramadan-2076061234.html
https://ria.ru/20260212/obmennik-2073793672.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/16/1526721680_167:0:4636:3352_1920x0_80_0_0_5ee22e158433733aa43dbebe99afb764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, мехмет шимшек, в мире
Туризм, Турция, Мехмет Шимшек, В мире
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах
Шимшек: в Турции ужесточат меры выявления нелегальных обменников на курортах
СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости. Министерство казначейства и финансов Турции ужесточает выявление нелегальных обменников, в первую очередь на туристических курортах, заявил в воскресенье глава ведомства Мехмет Шимшек.
"Мы расширяем борьбу с теневой экономикой в рамках плана по борьбе с нелегальной экономической деятельностью. Проводим инспекции предприятий, где проводят обмен валюты без разрешения с фокусом на рисках", - написал Шимшек
в соцсети X
.
В комментарии агентству Anadolu министр уточнил, что план сосредоточен на борьбе с нелегальными обменниками в популярных среди туристов районах.
Нередко обменом валюты в турецких городах занимаются ювелиры. За нелегальные операции по обмену валюты предприятие могут закрыть временно или навсегда, применяются штрафы в размере от 719 тысяч лир (16,5 тысячи долларов) до 3,5 миллионов лир (80 тысяч долларов).
По данным министерства, с 2018 года санкции затронули 859 незаконно проводивших обмен валюты бизнесов, из них почти 150 – за один только 2025 год.
Министерство призывает граждан сообщать об известных им случаях через систему электронного правительства.