Рейтинг@Mail.ru
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
22:43 22.02.2026 (обновлено: 22:44 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/turtsiya-2076139127.html
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах - РИА Новости, 22.02.2026
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах
Министерство казначейства и финансов Турции ужесточает выявление нелегальных обменников, в первую очередь на туристических курортах, заявил в воскресенье глава... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T22:43:00+03:00
2026-02-22T22:44:00+03:00
туризм
турция
мехмет шимшек
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/16/1526721680_0:326:4801:3027_1920x0_80_0_0_dcc0a6ef3178c47809e1923fa31b47fa.jpg
https://ria.ru/20260222/ramadan-2076061234.html
https://ria.ru/20260212/obmennik-2073793672.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/16/1526721680_167:0:4636:3352_1920x0_80_0_0_5ee22e158433733aa43dbebe99afb764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, мехмет шимшек, в мире
Туризм, Турция, Мехмет Шимшек, В мире
Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах

Шимшек: в Турции ужесточат меры выявления нелегальных обменников на курортах

© AP Photo / Lefteris PitarakisПункт обмена валют в Стамбуле
Пункт обмена валют в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Пункт обмена валют в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости. Министерство казначейства и финансов Турции ужесточает выявление нелегальных обменников, в первую очередь на туристических курортах, заявил в воскресенье глава ведомства Мехмет Шимшек.
"Мы расширяем борьбу с теневой экономикой в рамках плана по борьбе с нелегальной экономической деятельностью. Проводим инспекции предприятий, где проводят обмен валюты без разрешения с фокусом на рисках", - написал Шимшек в соцсети X.
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Туристам рассказали, как себя вести в Турции во время Рамадана
Вчера, 09:50
В комментарии агентству Anadolu министр уточнил, что план сосредоточен на борьбе с нелегальными обменниками в популярных среди туристов районах.
Нередко обменом валюты в турецких городах занимаются ювелиры. За нелегальные операции по обмену валюты предприятие могут закрыть временно или навсегда, применяются штрафы в размере от 719 тысяч лир (16,5 тысячи долларов) до 3,5 миллионов лир (80 тысяч долларов).
По данным министерства, с 2018 года санкции затронули 859 незаконно проводивших обмен валюты бизнесов, из них почти 150 – за один только 2025 год.
Министерство призывает граждан сообщать об известных им случаях через систему электронного правительства.
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россиян предупредили об обменниках, в которых нельзя менять валюту
12 февраля, 03:18
 
ТуризмТурцияМехмет ШимшекВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала