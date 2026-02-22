Минфин Турции ужесточит проверки нелегальных обменников на курортах

СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости. Министерство казначейства и финансов Турции ужесточает выявление нелегальных обменников, в первую очередь на туристических курортах, заявил в воскресенье глава ведомства Мехмет Шимшек.

"Мы расширяем борьбу с теневой экономикой в рамках плана по борьбе с нелегальной экономической деятельностью. Проводим инспекции предприятий, где проводят обмен валюты без разрешения с фокусом на рисках", - написал Шимшек в соцсети X

В комментарии агентству Anadolu министр уточнил, что план сосредоточен на борьбе с нелегальными обменниками в популярных среди туристов районах.

Нередко обменом валюты в турецких городах занимаются ювелиры. За нелегальные операции по обмену валюты предприятие могут закрыть временно или навсегда, применяются штрафы в размере от 719 тысяч лир (16,5 тысячи долларов) до 3,5 миллионов лир (80 тысяч долларов).

По данным министерства, с 2018 года санкции затронули 859 незаконно проводивших обмен валюты бизнесов, из них почти 150 – за один только 2025 год.