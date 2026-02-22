В Турции спасатели вытащили из расщелины 80-летнюю бабушку

СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости. Спасатели в Турции успешно извлекли из расщелины между скалами 80-летнюю бабушку спустя почти сутки поисков, сообщила в воскресенье газета Hürriyet.
Восьмидесятилетняя женщина ушла пасти коз утром в субботу в районе Серик провинции Анталья. К вечеру она так и не вернулась домой, ее сын Месут сообщил о ситуации властям, вскоре к поискам приступили спасатели управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, жандармы, которые нашли стадо.
Поиски шли всю ночь с небольшим перерывом, к утру воскресенья спасатели услышали голос женщины и обнаружили ее в трех километрах от дома в расщелине между скалами, из которой она не могла выбраться самостоятельно.
"Женщину удалось спасти спустя час, ее госпитализировали. У Шахин диагностированы переломы ног", - сообщило издание. Женщина идет на поправку.
