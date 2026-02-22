Рейтинг@Mail.ru
В Турции спасатели вытащили из расщелины 80-летнюю бабушку - РИА Новости, 22.02.2026
23:43 22.02.2026
В Турции спасатели вытащили из расщелины 80-летнюю бабушку
В Турции спасатели вытащили из расщелины 80-летнюю бабушку
Спасатели в Турции успешно извлекли из расщелины между скалами 80-летнюю бабушку спустя почти сутки поисков, сообщила в воскресенье газета Hürriyet. РИА Новости, 22.02.2026
В Турции спасатели вытащили из расщелины 80-летнюю бабушку

В Турции спасатели вытащили из расщелины между скалами 80-летнюю бабушку

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости. Спасатели в Турции успешно извлекли из расщелины между скалами 80-летнюю бабушку спустя почти сутки поисков, сообщила в воскресенье газета Hürriyet.
Восьмидесятилетняя женщина ушла пасти коз утром в субботу в районе Серик провинции Анталья. К вечеру она так и не вернулась домой, ее сын Месут сообщил о ситуации властям, вскоре к поискам приступили спасатели управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, жандармы, которые нашли стадо.
Поиски шли всю ночь с небольшим перерывом, к утру воскресенья спасатели услышали голос женщины и обнаружили ее в трех километрах от дома в расщелине между скалами, из которой она не могла выбраться самостоятельно.
"Женщину удалось спасти спустя час, ее госпитализировали. У Шахин диагностированы переломы ног", - сообщило издание. Женщина идет на поправку.
