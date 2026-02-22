Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам

ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Жители южных провинций Китая очень приветливо относятся к российским путешественникам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

При этом генконсул отметил, что английским языком владеют далеко не все, поэтому, по словам Теплова, лучше заручиться поддержкой русскоязычных гидов, если, конечно, путешественники не владеют китайским языком.