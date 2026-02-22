https://ria.ru/20260222/turisty-2076066647.html
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам - РИА Новости, 22.02.2026
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам
Жители южных провинций Китая очень приветливо относятся к российским путешественникам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий...
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам
Генконсул Теплов: жители южных провинций Китая дружелюбно относятся к россиянам
ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Жители южных провинций Китая очень приветливо относятся к российским путешественникам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
"Здесь очень приветливо относятся к иностранным туристам, в том числе из России", - сказал дипломат, говоря об отношении к туристам из РФ
в южных провинциях Китая
.
При этом генконсул отметил, что английским языком владеют далеко не все, поэтому, по словам Теплова, лучше заручиться поддержкой русскоязычных гидов, если, конечно, путешественники не владеют китайским языком.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.