Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам - РИА Новости, 22.02.2026
10:40 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/turisty-2076066647.html
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам
2026-02-22T10:40:00+03:00
2026-02-22T10:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
https://ria.ru/20260222/kitay-2076058729.html
https://ria.ru/20260221/muzyka-2075934584.html
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам

Генконсул Теплов: жители южных провинций Китая дружелюбно относятся к россиянам

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Жители южных провинций Китая очень приветливо относятся к российским путешественникам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
"Здесь очень приветливо относятся к иностранным туристам, в том числе из России", - сказал дипломат, говоря об отношении к туристам из РФ в южных провинциях Китая.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае
Вчера, 09:29
При этом генконсул отметил, что английским языком владеют далеко не все, поэтому, по словам Теплова, лучше заручиться поддержкой русскоязычных гидов, если, конечно, путешественники не владеют китайским языком.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Дирижер рассказал об интересе китайской публики к России и музыке
21 февраля, 09:27
 
