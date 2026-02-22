Рейтинг@Mail.ru
Полтавский ТЦК посоветовал мужчинам, избегающим службу, сменить пол - РИА Новости, 22.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 22.02.2026
Полтавский ТЦК посоветовал мужчинам, избегающим службу, сменить пол
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украина
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Полтавский ТЦК посоветовал мужчинам, избегающим службу, сменить пол

РИА Новости: полтавский ТЦК посоветовал мужчинам, избегающим службу, сменить пол

Форма украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники пресс-службы полтавского ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) опубликовали в социальных сетях провокационное сообщение с призывом к мужчинам, избегающим мобилизации, сменить пол, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, модератор официального аккаунта полтавского ТЦК в соцсетях в грубой форме ответил на комментарии пользователей.
"Модератор аккаунта ТЦК в соцсетях посоветовал всем мужчинам, не желающим проходить службу, добровольно сделать операцию по смене пола", - сказал собеседник.
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста
Заголовок открываемого материала