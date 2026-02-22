Полтавский ТЦК посоветовал мужчинам, избегающим службу, сменить пол

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники пресс-службы полтавского ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) опубликовали в социальных сетях провокационное сообщение с призывом к мужчинам, избегающим мобилизации, сменить пол, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, модератор официального аккаунта полтавского ТЦК в соцсетях в грубой форме ответил на комментарии пользователей.