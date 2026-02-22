https://ria.ru/20260222/trevoga-2076042517.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2026
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T05:58:00+03:00
2026-02-22T05:58:00+03:00
2026-02-22T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
украина
украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины в 5:50 мск объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушную тревогу в восточных областях объявили около трех часов назад, после чего она распространилась на центральную часть страны, а около 5.50 мск сирены зазвучали на западе.