Москвичам назвали способ выгодно ездить в транспорте

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москвичи и гости столицы могут выгоднее ездить на городском транспорте, например, используя бесплатные пересадки между видами транспорта и приобретая месячные или годовые безлимитные абонементы, сообщила РИА Новости председательница комиссии по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Московской городской думы Сабина Цветкова.

"Среди ключевых преимуществ столичной "билетки" — бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД по билету "Кошелек" карты "Тройка" и банковской карте‌‎. Также бесплатная пересадка работает во всем наземном транспорте столицы в течение 90 минут, если "Тройка" привязана в личном кабинете приложения "Метро Москвы"", - сказала Цветкова.

Представительница Мосгордумы отметила, что транспортная карта "Тройка" дает возможность приобретать безлимитные абонементы на 30, 90 и 365 дней для поездок по одной карте на всех видах городского транспорта. При регулярном пользовании стоимость одной поездки существенно ниже, чем по билету "Кошелек".

"К примеру, стоимость одной поездки по годовому билету при совершении всего двух поездок в день в 2026 году составит всего 55 рублей (227 рабочих дней с учетом 20 дней отпуска). А если поездок в день будет больше, то выгода становится еще больше. В "длинные" абонементы также включены безлимитные поездки на регулярном речном электротранспорте", - рассказала Цветкова.

Председательница комиссии по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры добавила, что безлимитными абонементами на 30, 90 и 365 дней в зоне "Пригород" можно оплачивать проезд на МЦД в зоне "Пригород" и на смежных столичных автобусных маршрутах между Москвой Подмосковьем (проект "Москва-область").

Цветкова уточнила, что в мобильном приложении "Метро Москвы"‎ можно "заморозить" годовой абонемент на 14 дней. Неиспользованные дни прибавляются к общему сроку действия билета.

"Биометрия остаётся одним из самых выгодных способов оплаты. Стоимость одной поездки – 71 рубль. Сервис работает на всех без исключения турникетах метро и МЦК, " Аэроэкспрессе ", регулярных речных маршрутах и некоторых станциях МЦД. Также биометрией могут пользоваться столичные студенты, чтобы экономить время на проходе", - отметила собеседница агентства.

Цветкова подчеркнула, что проездные билеты для обучающихся в столице – самые доступные среди других российских городов-миллионников. Гибкое тарифное меню позволяет выбрать количество дней – 30 или 90, а также виды транспорта: в зоне "Центральная" - это билеты с возможностью проезда только на наземном транспорте или только на метро, МЦК и МЦД, а также "Единые", в которые также включен проезд на железнодорожном транспорте. В зоне "Пригород" доступны "Единые" на 30 или 90 дней, по которым также можно оплатить проезд на смежных столичных автобусных маршрутах проекта "Москва-область".