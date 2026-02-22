СМИ: Грэм* советует Трампу не слушать тех, кто отговариает его бомбить Иран

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) призывает президента США Дональда Трампа не прислушиваться к тем, кто отговаривает его "бомбить Иран", пишет портал Axios после разговора с сенатором.
По мнению Грэма*, у США сейчас появилась возможность добиться "исторических перемен" в Иране. При этом он отмечает, что голоса тех, кто выступает против вмешательства, становятся все громче.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. Кроме того, как писал портал Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа, США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы как один из возможных способов разрешения ситуации вокруг исламской республики.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов