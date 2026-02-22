Рейтинг@Mail.ru
06:53 22.02.2026
СМИ: Грэм* советует Трампу не слушать тех, кто отговариает его бомбить Иран
в мире
иран
сша
дональд трамп
али хаменеи
иран
сша
в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Линдси Грэм*
Дональд Трамп и Линдси Грэм*. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) призывает президента США Дональда Трампа не прислушиваться к тем, кто отговаривает его "бомбить Иран", пишет портал Axios после разговора с сенатором.
"Грэм сообщил Axios, что несколько человек в окружении президента Трампа советуют ему не бомбить Иран. Грэм* призывает президента игнорировать их", - говорится в материале издания.
По мнению Грэма*, у США сейчас появилась возможность добиться "исторических перемен" в Иране. При этом он отмечает, что голоса тех, кто выступает против вмешательства, становятся все громче.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. Кроме того, как писал портал Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа, США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы как один из возможных способов разрешения ситуации вокруг исламской республики.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Пушков задался вопросом, что даст миру эскалация ситуации вокруг Ирана
