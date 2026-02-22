Трамп отправил в Гренландию плавучий госпиталь

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США направили плавучий госпиталь в Гренландию для лечения местных жителей, заявил президент Дональд Трамп.
«
"Мы отправляем большой корабль-госпиталь в Гренландию, чтобы лечить больных, которым там не могут помочь", — написал он в Truth Social.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
По его словам, инициатива реализуется вместе с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, и судно уже в пути.
Ситуация вокруг Гренландии
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сообщил о создании основы будущей сделки по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Как писал портал Axios, проект соглашения не подразумевает передачи США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Соединенным Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
СМИ узнали, когда Трамп задумался о контроле над Гренландией
5 февраля, 19:33