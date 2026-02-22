Трамп отправил в Гренландию плавучий госпиталь

Рейтинг@Mail.ru
04:27 22.02.2026 (обновлено: 09:30 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/tramp-2076039061.html
2026-02-22T04:27:00+03:00
2026-02-22T09:30:00+03:00
гренландия, в мире, сша, луизиана, дональд трамп
Гренландия, В мире, США, Луизиана, Дональд Трамп
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Rylin PaulГоспитальное судно USNS Comfort ВМС США
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Rylin Paul
Госпитальное судно USNS Comfort ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США направили плавучий госпиталь в Гренландию для лечения местных жителей, заявил президент Дональд Трамп.
«
"Мы отправляем большой корабль-госпиталь в Гренландию, чтобы лечить больных, которым там не могут помочь", — написал он в Truth Social.
По его словам, инициатива реализуется вместе с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, и судно уже в пути.

Ситуация вокруг Гренландии

В январе, выступая на форуме Давосе, Трамп рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" ее Дании после Второй мировой войны.
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сообщил о создании основы будущей сделки по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Как писал портал Axios, проект соглашения не подразумевает передачи США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Соединенным Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
ГренландияВ миреСШАЛуизианаДональд Трамп
 
 
