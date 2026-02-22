Рейтинг@Mail.ru
08:00 22.02.2026 (обновлено: 08:01 22.02.2026)
Фокус провалился: враги Трампа подарили России миллиарды на СВО
Рептилоидные антитрамповские СМИ сегодня истекают молоком и медом: Верховный суд США признал глобальные тарифы Трампа антиконституционными. Инициаторами дела... РИА Новости, 22.02.2026
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
аналитика, сша, в мире, россия, индия, международное энергетическое агентство, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, линдси грэм*
Аналитика, США, В мире, Россия, Индия, Международное энергетическое агентство, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Линдси Грэм*

Фокус провалился: враги Трампа подарили России миллиарды на СВО

Кирилл Стрельников
Рептилоидные антитрамповские СМИ сегодня истекают молоком и медом: Верховный суд США признал глобальные тарифы Трампа антиконституционными. Инициаторами дела стали главы нескольких демократических штатов, а также некоторые крупные американские компании.
Решение ВС сводится к следующему: Трамп превысил свои полномочия, закрепленные конституцией, так как введение пошлин и налогов относится к исключительной компетенции конгресса. Трамп опирался на International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) от 1977 года, который дает президенту полномочия на "регулировку торговли" в случае чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайными обстоятельствами в администрации Трампа посчитали огромный торговый дисбаланс с другими странами). Верховный суд тем не менее указал, что введение тарифов такого масштаба не относится к данной норме и не может быть исключительной прерогативой президента.
Решение ВС вызвало в стане демократов просто вселенский катарсис: тут и "смертельный удар по всей экономической повестке Трампа", и "сокрушительная победа демократических штатов", и "большая потеря для президента". Общий посыл: президенту США громко дали по рукам и указали на границы его власти — и это только начало, а там и до импичмента недалеко.
Но, как водится, ястребы, атлантисты и прочие представители глубинного государства за хлопаньем пробок от шампанского не уловили тихий, но неумолимый скрип "колеса генотьбы", где любая перемога рано или поздно превращается в зраду.
Во-первых, решение Верховного суда США — это просто подарок Трампу к выборам в конгресс и сильнейшая пощечина Брюсселю и Киеву. Президент теперь может спокойно заявить, что виноваты во всех экономических бедах демократы и это они не дали ему подарить каждому фермеру в Айдахо золотой унитаз. И он почти не будет кривить душой: по последним подсчетам, Трамп до сего момента уже собрал тарифов на 130 миллиардов, а в течение следующих десяти лет планировалось собирать минимум по 300 миллиардов долларов в год. Нет денег? Вопросы к вашим любимым демократам!
Таким образом, "смертельный удар" по Трампу может, наоборот, дать ему серьезные козыри в предвыборной борьбе, и сейчас обитатели брюсселей и киевов сжались в комочки, потому что их мечты о том, что они "пересидят" Трампа, а потом придут демократы и США бросятся в битву с Россией, на глазах отправляются на помойку.
Но самое главное — русофобская клика в Америке своими собственными руками уничтожила главный рычаг давления на Россию на украинском направлении, потому что Верховный суд США отменил все тарифы Трампа как в отношении условно дружеских, так и условно "пророссийских" стран.
Кто не в курсе: в последнее время на Трампа оказывался жесточайший прессинг, с тем чтобы тот полностью лишил Россию нефтегазовых доходов, которые в том числе идут на финансирование СВО.
На этом фоне Трамп в августе 2025 года ввел 25-процентные тарифы против Индии из-за закупок ею российской нефти (в дополнение к 25 процентам ранее введенных общих тарифов), и шла подготовка к подобным действиям против Китая.
Однако то была лишь разминка: в начале этого года постоянный партнер Трампа по гольфу, яростный русофоб и украинофил сенатор Линдси Грэм* в соавторстве с сенатором-демократом Блюменталем инициировал законопроект о введении 500-процентных "наказательных" пошлин на страны, закупающие нефть в России: "Этот законопроект даст президенту Трампу колоссальный рычаг давления на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их перестать покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровавой бойни Путина против Украины".
Правда, это вряд ли сильно сработало бы в любом случае. Индия пощелкала на счетах, и посол в Москве Винай Кумар в интервью российским СМИ заявил, что Нью-Дели принял окончательное решение: страна продолжит закупать нефть, несмотря на давление со стороны Вашингтона.
Китай ничего заявлять не стал, и вместо него отчиталось Международное энергетическое агентство (МЭА): Россия в январе увеличила ежедневный экспорт нефти в Китай по морю на 290 тысяч баррелей — до рекордных 1,7 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее совершенно очевидно, что и тарифы, и угрозы их введения влияли как на стоимость страховки и фрахта, так и давали нашим лучшим партнерам рычаги для получения дополнительных скидок.
Так вот: нынешнее решение Верховного суда США, которому так радуются демократы, ликвидирует нефтяную "скидку на Трампа" и делает наши дальнейшие переговоры значительно более гибкими и выгодными для всех сторон (а новости про начало совместных проектов с США указывают, что мультивекторность — это не только про поставки дронов и нашим, и вашим).
По расчетам того же МЭА, ликвидация трамповских тарифов за счет уменьшения "кризисной скидки" может дополнительно принести России только в 2026 году порядка 25-30 миллиардов долларов.
Большое спасибо и горячий привет душке Грэму*.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
