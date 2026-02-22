Рейтинг@Mail.ru
Индия и США перенесут переговоры по торговому соглашению, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/torgovlya-2076085632.html
Индия и США перенесут переговоры по торговому соглашению, пишут СМИ
Индия и США перенесут переговоры по торговому соглашению, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Индия и США перенесут переговоры по торговому соглашению, пишут СМИ
Индия и США решили перенести запланированную на понедельник встречу своих главных переговорщиков в Вашингтоне для доработки текста временного торгового... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:44:00+03:00
2026-02-22T14:44:00+03:00
в мире
сша
индия
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075893467.html
https://ria.ru/20260220/konflikt-2075639570.html
сша
индия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Индия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Индия и США перенесут переговоры по торговому соглашению, пишут СМИ

NDTV: Индия и США перенесут переговоры по торговому соглашению

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев - РИА Новости. Индия и США решили перенести запланированную на понедельник встречу своих главных переговорщиков в Вашингтоне для доработки текста временного торгового соглашения, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Что касается визита индийской команды переговорщиков в США для заключения индийско-американского торгового соглашения, обе стороны считают, что предлагаемый визит индийского главного переговорщика и команды будет запланирован после того, как у каждой стороны будет время оценить последние события и их последствия. Встреча будет перенесена на взаимоприемлемую дату", - заявили источники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией
20 февраля, 22:37
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины , не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении с 10% до 15% введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда.
Ранее Индия и США добились прогресса в торговой сделке. В частности, Индия согласилась снизить или вовсе отменить пошлины на промышленные товары и ряд сельскохозяйственных продуктов из США. В ответ США должны были снизить пошлины до 18% на товары из Индии. Вашингтон также отменил 25-процентные карательные пошлины на закупку Индией российской нефти. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Индии выступили с предупреждением из-за переговоров по Украине
20 февраля, 01:23
 
В миреСШАИндияВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала