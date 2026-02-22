Индия и США перенесут переговоры по торговому соглашению, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев - РИА Новости. Индия и США решили перенести запланированную на понедельник встречу своих главных переговорщиков в Вашингтоне для доработки текста временного торгового соглашения, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Что касается визита индийской команды переговорщиков в США для заключения индийско-американского торгового соглашения, обе стороны считают, что предлагаемый визит индийского главного переговорщика и команды будет запланирован после того, как у каждой стороны будет время оценить последние события и их последствия. Встреча будет перенесена на взаимоприемлемую дату", - заявили источники.
Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией
20 февраля, 22:37
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины , не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении с 10% до 15% введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда.
Ранее Индия и США добились прогресса в торговой сделке. В частности, Индия согласилась снизить или вовсе отменить пошлины на промышленные товары и ряд сельскохозяйственных продуктов из США. В ответ США должны были снизить пошлины до 18% на товары из Индии. Вашингтон также отменил 25-процентные карательные пошлины на закупку Индией российской нефти. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти.
В Индии выступили с предупреждением из-за переговоров по Украине
20 февраля, 01:23