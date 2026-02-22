Юрий Теплов: на юге Китая очень приветливо относятся к туристам из России

Россия и южные провинции Китая активно развивают торгово-экономическое сотрудничество на фоне непростой внешней конъюнктуры, уделяя большое внимание взаимодействию в области высоких технологий. Генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов в интервью РИА Новости рассказал о развитии деловых и гуманитарных связей между регионами России и южно-китайскими провинциями, совместных проектах в сфере образования, о том как относятся к туристам из РФ на популярном курортном острове Хайнань, какие правонарушения совершают наши соотечественники в Китае, какие приложения следует скачать на смартфон перед поездкой в КНР, а также поделился неочевидными туристическими направлениями в Южном Китае и советами для российских путешественников.

Одним из наиболее заметных событий 2025 года в отношениях России и Китая стало введение обоими государствами обоюдного безвизового режима. Наблюдается ли после объявления Китаем безвиза для россиян рост туристического потока из РФ в провинции консульского округа генконсульства России в Гуанчжоу? Как введение безвизового режима повлияло на поездки на остров Хайнань, куда российские граждане могли и ранее приезжать без оформления виз? Сколько российских туристов посетили указанные регионы в 2025 году, как эти показатели соотносятся с данными 2024 года?

– За последнее время отмечаем значительный рост интереса росграждан к югу Китая, прежде всего к провинциям Гуандун , Хайнань, Юньнань Гуанси-Чжуанскому автономному району . Вместе с тем следует заметить, что туристический поток по данному направлению носил устойчивый характер еще до вступления в силу тестового безвизового режима. Ранее для россиян действовал безвизовый транзит сроком до 10 суток, которым активно пользовались пассажиры, следовавшие через Китай в третьи страны. Это позволяло им совмещать перелет с визитами, например, в города Гуанчжоу и Шэньчжэнь , где помимо штаб-квартир ведущих технологических компаний также можно найти как футуристичные небоскребы, так и живописные парки в традиционном китайском стиле и даже насладиться пляжным отдыхом.

Отдельного внимания заслуживает провинция Хайнань, которая традиционно пользуется высокой популярностью среди российских туристов. С 1 мая 2018 года росграждане получили возможность безвизового въезда на остров прямыми авиарейсами сроком до 30 дней, что во многом и определило к нему устойчивый интерес, особенно для туристов из регионов России, где проблематично оформить китайскую визу. По данным профильных китайских ведомств, в 2025 году Хайнань посетили более 500 тысяч росграждан, что составило свыше трети от общего числа иностранных туристов. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 178 тысяч человек, а в 2023 году – порядка 16 тысяч.

Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга и Важную роль в развитии турпотока играет авиасообщение между нашими странами. В настоящее время география полетов с югом Китая охватывает множество крупных городов России – так, например, на Хайнань можно прилететь из Казани Красноярска без пересадок. Прямое авиасообщение также связывает Москву с Гуанчжоу и Шэньчжэнем. По нашим наблюдениям, упомянутые рейсы стабильно выполняются с высокой загрузкой, что указывает на необходимость не только расширения географии авиасообщения, но и увеличения частоты полетов. Так, в частности, авиакомпанией Аэрофлот с 3 марта рейс по маршруту Москва – Гуанчжоу будет осуществляться на ежедневной основе.

– Наблюдаете ли вы рост числа происшествий с участием российских граждан в подотчетных регионах Китая на фоне введения безвизового режима? Какие происшествия с участием российских туристов возникают наиболее часто?

– Безусловно, с ростом туристического потока росграждан пропорционально возросли и случаи обращений в генконсульство. В основном, это касается забытых или утерянных документов и вещей.

Пользуясь случаем, хотел бы напомнить нашим гражданам, что самое ценное в любой поездке – это ваши паспорта, которые, к сожалению, многие могут оставить в сейфе при выезде из отеля или забыть сумку в такси. Сотрудники генконсульства готовы в рамках имеющихся компетенций оказывать посильную помощь в поиске документов, а в случае отсутствия положительных результатов – оформляются временные документы на выезд.

Особого внимания заслуживает тема опозданий на стыковочные рейсы — та самая ловушка, в которую регулярно попадают тысячи путешественников, которые в попытке сэкономить время и средства приобретают не единые авиабилеты. Необходимо помнить, что даже самый пунктуальный авиаперевозчик не застрахован от задержек, вызванных погодными условиями, техническими нюансами или другими непредвиденными обстоятельствами. Пропущенный самолет вынуждает искать альтернативные маршруты, появляются непредвиденные расходы, что порой приводит к срыву намеченных встреч или испорченному отдыху. Поэтому, планируя поездку с одной или несколькими пересадками, рекомендовали бы закладывать не менее двух, а лучше трех часов на стыковку.

В целом хотел бы заметить, что росграждане, пребывающие на территории консульского округа, являются законопослушными и по количеству совершенных преступлений достаточно далеки от первых строчек рейтинга правонарушений, совершенных иностранцами на юге Китая. Те редкие случаи возникающих споров в правовом поле в основном касаются трудового и миграционного законодательства, правил дорожного движения и других административно-правовых нарушений. Вместе с тем можно констатировать, что безвизовый режим не оказал существенного влияния на рост консульских случаев на юге Китая.

Помимо Хайнаня, который хорошо известен российскому туристу, какие бы места в провинциях Гуандун и Фуцзянь вы бы порекомендовали посетить российским путешественникам?

– Помимо острова Хайнань, который традиционно ориентирован прежде всего на пляжный и рекреационный отдых, юг Китая развивает и иные туристические направления, рассчитанные на различные интересы путешественников.

Так, все больший интерес вызывают города провинции Гуандун – прежде всего Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Эти мегаполисы являются крупными экономическими и технологическими центрами страны, в которых расположены штаб-квартиры таких ведущих производственных компаний, как Tencent, Mindray, BYD, GAC и другие. В Гуанчжоу дважды в год проводится Кантонская ярмарка – одно из крупнейших международных торгово-экономических мероприятий в мире, традиционно привлекающее значительное число иностранных посетителей. Шэньчжэнь, в свою очередь, помимо развитого высокотехнологичного сектора располагает живописным морским побережьем – в этой связи местные власти в последние годы усиленно развивают курортную инфраструктуру, чтобы иностранные гости, прибывшие с деловыми целями, могли не отказывать себе и в пляжном отдыхе. В октябре прошлого года в городе был открыт круглогодичный горнолыжный курорт, ставший крупнейшим объектом подобного рода в мире. Кроме того, следует упомянуть, что в обоих городах можно прочувствовать традиционную китайскую культуру, проявляющуюся в особых архитектурных традициях, региональной кухне и самобытных культурных обычаях.

Одновременно наблюдаем рост интереса к направлениям, которые ранее считались менее массовыми. В частности, все чаще туристы открывают для себя город Гуйлинь , расположенный в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Регион известен уникальными карстовыми ландшафтами, горами и речными долинами, и традиционно считается одной из наиболее живописных частей Китая. Отдельного внимания заслуживает провинция Юньнань, которая позиционируется как направление для экологического и этнографического туризма. Регион отличается богатым природным разнообразием – от горных массивов до субтропических лесов, а также является местом компактного проживания большого числа национальных меньшинств. Здесь в значительной степени сохраняются традиционные уклады жизни, национальная кухня и фестивальная культура, что представляет интерес для иностранных туристов, ориентированных на познавательные и культурные поездки.

– Какие рекомендации вы могли бы дать российским туристам, впервые собирающимся посетить южный Китай?

– Здесь очень приветливо относятся к иностранным туристам, в том числе из России, но вот английским языком владеют далеко не все, поэтому лучше заручиться поддержкой русскоязычных гидов, если конечно путешественники не владеют китайским языком. В Китае практически невозможно обойтись без мобильного приложения WeChat или AliPay, которые помогут в решении многих бытовых задач – заказ такси, доставка еды, бронь гостиницы и другие. Также недавно появилось новое приложение для туристов Nihao China, позволяющее после привязки карт UnionPay оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте по QR-коду.

Для туристов, желающих погреться на самых южных пляжах Китая – острове Хайнань, в первую очередь хотел бы напомнить о сезоне дождей, длящемся с мая по сентябрь, во время которого идут кратковременные, но интенсивные дожди. Более того, довольно часто случаются сильные тайфуны, из-за которых закрываются пляжи, магазины и рестораны, откладываются авиарейсы, что доставляет серьезные неудобства. Рекомендовал бы при планировании отпуска в это время года учитывать данные климатические особенности, отслеживать предупреждения о надвигающихся ураганах в СМИ и отечественном мобильном приложении "Зарубежный помощник", которое содержит важные рекомендации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций заграницей.

Помимо этого, важно уважать местные традиции и обычаи, а также соблюдать законодательство КНР. Перед поездкой необходимо обязательно приобрести медицинскую страховку, которая значительно упростит получение медицинской помощи в случае болезни или получении травм, так как соответствующие услуги здесь стоят очень дорого.

Также хотел бы обратить внимание, что на интернет-ресурсах Генконсульства ВКонтакте, Telegram WeChat и на сайте мы размещаем актуальную информацию о погодных опасностях, изменениях в законодательстве и рекомендации по пребыванию в регионе.

– Как бы вы оценили развитие торгово-экономического сотрудничества подотчетных китайских регионов с российскими регионами в 2025 году? Ожидаете ли вы рост товарооборота с российскими регионами в 2026 году?

– Торгово-экономическое сотрудничество между регионами России и юга Китая активно развивается. Суммарный товарооборот в 2025 году достиг 28,2 миллиарда долларов США , что составляет 12% от общего объема российско-китайской торговли. Более 20 субъектов Российской Федерации имеют побратимские связи или соглашения о сотрудничестве с южно-китайскими провинциями. По линии муниципалитетов таких пар в два раза больше. Есть запросы как с российской, так и с китайской стороны на установление новых межрегиональных и межмуниципальных связей. За последний год отмечаем заметный рост российско-китайских контактов. В 2025 году юг Китая посетило более 15 правительственных и деловых российских делегаций, в том числе для проведения презентаций экономического, промышленного, инвестиционного, туристического, образовательного потенциала, а также участия в крупных ярмарочно-выставочных мероприятиях. Особой популярностью среди российских предпринимателей пользуется проходящая в Гуанчжоу два раза в год Кантонская ярмарка. На прошлой осенней 138-й сессии по количеству посетителей Россия заняла второе место. Кроме того, представители компаний и организаций из разных регионов России также участвуют в Китайской международной выставке высоких технологий в Шэньчжэне, Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке в Сямэне, Китайской международной выставке индустрии туризма в Гуанчжоу, Международном авиасалоне в Чжухае и других. Видим большой потенциал для дальнейшего углубления и расширения межрегиональных связей.

– Ежегодно в Кантонской ярмарке в Гуанчжоу принимает участие большое количество российских компаний. Как вы оцениваете перспективы бизнес-сотрудничества российских компаний с партнерами в КНР в условиях продолжающегося санкционного давления стран Запада?

– Кантонскую ярмарку часто называют главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая. Интерес международного сообщества к данному событию растет из года в год, и российские компании не являются исключением. Отечественные представители из разных сфер не только посещают выставочные залы, но и активно участвуют в демонстрации собственного потенциала. Например, в ходе 138-й сессии в период с 15 октября по 4 ноября 2025 года в мероприятиях на полях Ярмарки в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта "Межрегиональная кооперация", приняло участие более 40 российских компаний.

Российско-китайские торгово-экономические связи устойчиво развиваются даже в условиях непростой внешней конъюнктуры, подтверждению чему служат показатели товарооборота между нашими странами, который в течение последних 3трех лет превышает 200 миллиардов долларов. Для России Китай остается главным внешнеторговым партнером, а мы для КНР занимаем по этому показателю пятое место. На мой взгляд, это еще раз подтверждает то, что перспективы сотрудничества во всех сферах, не будем ограничиваться лишь бизнес-кругами, остаются высокими, а в ближайшем будущем, я уверен, мы не раз станем свидетелями новых рекордов.

– Ранее Российский экспортный центр открыл в Шэньчжэне национальный павильон для продвижения российских продуктов. Наблюдаете ли вы рост популярности российских продуктов в регионе? Какие российские товары наиболее востребованы среди жителей данной части Китая?

– Мы действительно видим устойчивый рост интереса к российским товарам в провинции Гуандун, в том числе в Шэньчжэне. Открытие в прошлом году точки продвижения российского национального павильона РЭЦ призвано повысить доверие китайских потребителей и партнеров к российской продукции под брендом "Сделано в России" и "Российский национальный павильон", вывести на китайский рынок новую продукцию из нашей страны. В открытом также магазине розничной торговли "Сделано в России" сегодня уже представлены сотни наименований: от кондитерских изделий и бакалеи до напитков и товаров повседневного спроса.

Мы видим высокий интерес у китайских потребителей к продуктам питания повседневного спроса (крупы, макаронные изделия и бакалея), кондитерские изделия, мед, растительные масла и другие натуральные продукты.

Торговля российскими товарами в Шэньчжэне развивается, и мы считаем, что есть перспективы открыть еще несколько магазинов "Сделано в России" до конца этого года, по примеру успешной работы программы по организации и развитию сети магазинов "Сделано в России" в Шанхае , где партнер РЭЦ открывает уже пятый магазин за шесть месяцев работы, один из которых недавно начал функционировать в крупнейшем торговом центре Шанхая – Shaghai Global Harbor.

– В соответствии с решением лидеров России и Китая, 2026-2027 годы объявлены перекрестными годами образования. Учитывая, что в Шэньчжэне расположен совместный университет МГУ-ППИ, ожидается ли насыщенная программа двусторонних мероприятий в регионе по теме образования в предстоящем году? На ваш взгляд, доказала ли модель совместного университета свою эффективность с точки зрения подготовки специалистов?

– Российско-китайское культурно-гуманитарное сотрудничество играет особое значение для укрепления дружбы между нашими народами. И 2026-2027 годы лидерами двух стран объявлены перекрестными Годами образования. Профильные ведомства начали подготовку по разработке и утверждению плана основных мероприятий, формированию Российской части организационного комитета. Для России и Китая проведение тематических годов стало уже давней традицией. Ранее состоялись годы русского и китайского языков, научно-технического и инновационного сотрудничества, молодежных, межрегиональных и спортивных обменов. В 2024-2025 годах прошли перекрестные годы культуры, в рамках которых были организованы сотни мероприятий, в том числе на территории нашего консульского округа, – гастроли театров, кинематографические фестивали, музейные и библиотечные выставки, форумы и ярмарки. Они придали новый импульс сотрудничеству в этой сфере. Надеемся, что Годы образования пройдут так же насыщенно и ярко. Межвузовское сотрудничество на юге Китая последовательно расширяется. Почти все крупные университеты провинций и автономного района консульского округа имеют связи с российскими вузами. К примеру, Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли, где с 2011 года действует единственный на юге Китая Русский центр фонда "Русский мир", установил партнерские отношения и сотрудничает с МГУ им. М.В. Ломоносова, Уральским федеральным университетом , Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Московским государственным лингвистическим университетом МГИМО (У) МИД России, Северо-Западным институтом управления РАНХиГС, Адыгейским государственным университетом. У местной молодежи есть интерес в получении российского образования, особенно популярны специальности в области филологии, искусства, спорта, информационных технологий. Растет количество российских студентов, приезжающих в вузы юга Китая изучать китайский язык.

Главный новый образовательный проект в нашем консульском округе – строительство в провинции Хайнань кампуса Московского энергетического института , запуск которого ожидается в этом году.

Российско-китайский университет в Шэньчжэне, созданный на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института при непосредственной поддержке глав государств России и Китая, – это наш крупный совместный проект в научно-образовательной сфере. В этом году он отмечает десять лет регистрации, а в 2027 году – десять лет первого набора студентов. В настоящее время в нем работает более 200 преподавателей и сотрудников из нашей страны, обучается почти пять тысяч студентов, из них порядка 600 студентов из России, открыто 10 факультетов, на которых реализуется широкий спектр образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по таким востребованным направлениям исследований, как химия и материаловедение, математика и информационные технологии, экономика и менеджмент и др. Обучение ведется на трех языках – русским, китайским и английским. Это позволяет студентам продолжать обучение в ведущих университетах мира, успешно трудоустраиваться, в том числе крупные международные компании. Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне – это уже не просто кузница высококвалифицированных кадров, но и важная платформа по популяризации российского и китайского образования и науки, осуществлению молодежных обменов, прямого диалога между учеными и предпринимателями двух стран.

В 2026-2027 годах университет планирует развивать инициативу создания совместных российско-китайских научных лабораторий и платформ, организации научных школ, семинаров и конференций. В этом году в октябре на его площадке пройдет очередной Фестиваль науки. В нем традиционно принимают участие выдающиеся ученые, популяризаторы науки, деятели культуры из России, Китая и других стран, проходят различные лекции, мастер-классы и научные шоу. Кроме того, полагаю, что юбилейная конференция в совместном вузе войдет в программу мероприятий тематических перекрестных годов. Также на площадке Университета МГУ-ППИ планируется проведение форума преподавателей русского языка и литературы.

– Шэньчжэнь обрел в СМИ славу города будущего за стремительное развитие высоких технологий. На ваш взгляд, как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и Китая в области высоких технологий, в частности, в робототехнике?

– Шэньчжэнь не просто так считается городом будущего. Он занимает второе место в стране по объему промышленного производства и разработке программного обеспечения. В первую очередь это разнообразная электроника и электротехника — от дронов, электромобилей, медицинского и телекоммуникационного оборудования, мобильных телефонов до бытовой техники и игрушек. В городе находятся штаб-квартиры крупнейших китайских высокотехнологичных корпораций: Huawei ZTE , Tencent, BYD, UBtech Robotics, DJI. Значительные результаты были достигнуты также в развитии робототехники. В Шэньчжэне зарегистрировано порядка 60 тыс. компаний, занимающихся разработками в данной сфере, а общий объем производства оценивается в 25,9 миллиарда долларов США.