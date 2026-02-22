https://ria.ru/20260222/telegram-2076045055.html
В группировке "Север" заявили, что не используют Telegram
В группировке "Север" заявили, что не используют Telegram
Мессенджер Telegram никогда не использовался для управления российскими подразделениями БПЛА группировки "Север", сообщили РИА Новости в группировке. РИА Новости, 22.02.2026
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram никогда не использовался для управления российскими подразделениями БПЛА группировки "Север", сообщили РИА Новости в группировке.
Ранее начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер" сообщил, что расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа.
"Для управления подразделениями никогда не использовался мессенджер Теlegram и другие социальные сети с западным программным обеспечением. Работа координировалась сугубо в штатных системах и приложениях, предоставленных министерством обороны Российской Федерации", - рассказали в группировке.
Уточняется, что также благодаря штатному оборудованию поражение целей ведется круглосуточно.