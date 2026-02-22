Боец заявил, что ВС России не пользуются Telegram в зоне СВО

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Север" с позывным "Спрут" рассказал о том, что российские бойцы не использовали Telegram: никакой "забугорщины" военным РФ не надо.

Телеграмом " мы не пользовались. Этот мессенджер имеет зарубежные серверы. Нам наше отечество предоставило российскую разработку, отечественный мессенджер, который закрывает все наши потребности - это и голосовые чаты, и видеоконференции, и текстовые переписки, и отправка файлов, и редактирование файлов. И никакой "забугорщины" нам не надо", - сказал "Спрут" на видео, опубликованном Минобороны России.

Он добавил, что управление российскими подразделениями происходит исключительно через военные средства связи.