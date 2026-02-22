Рейтинг@Mail.ru
Боец заявил, что ВС России не пользуются Telegram в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 22.02.2026 (обновлено: 05:10 22.02.2026)
Боец заявил, что ВС России не пользуются Telegram в зоне СВО
Военнослужащий группировки "Север" с позывным "Спрут" рассказал о том, что российские бойцы не использовали Telegram: никакой "забугорщины" военным РФ не надо. РИА Новости, 22.02.2026
2026
ВС России не используют Telegram в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Север" с позывным "Спрут" рассказал о том, что российские бойцы не использовали Telegram: никакой "забугорщины" военным РФ не надо.
"Телеграмом" мы не пользовались. Этот мессенджер имеет зарубежные серверы. Нам наше отечество предоставило российскую разработку, отечественный мессенджер, который закрывает все наши потребности - это и голосовые чаты, и видеоконференции, и текстовые переписки, и отправка файлов, и редактирование файлов. И никакой "забугорщины" нам не надо", - сказал "Спрут" на видео, опубликованном Минобороны России.
Он добавил, что управление российскими подразделениями происходит исключительно через военные средства связи.
"Это зашифрованные каналы связи, это невозможность взлома ключей, и (это) полностью соответствует всем нашим требованиям для работы", - подчеркнул он.
Бойцы "Востока" развернули устойчивые спутниковые линии связи в зоне СВО
