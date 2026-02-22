https://ria.ru/20260222/telegram-2076040566.html
Боец заявил, что ВС России не пользуются Telegram в зоне СВО
Боец заявил, что ВС России не пользуются Telegram в зоне СВО
Военнослужащий группировки "Север" с позывным "Спрут" рассказал о том, что российские бойцы не использовали Telegram: никакой "забугорщины" военным РФ не надо. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
telegram
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Telegram
Боец заявил, что ВС России не пользуются Telegram в зоне СВО
ВС России не используют Telegram в зоне СВО
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Север" с позывным "Спрут" рассказал о том, что российские бойцы не использовали Telegram: никакой "забугорщины" военным РФ не надо.
"Телеграмом
" мы не пользовались. Этот мессенджер имеет зарубежные серверы. Нам наше отечество предоставило российскую разработку, отечественный мессенджер, который закрывает все наши потребности - это и голосовые чаты, и видеоконференции, и текстовые переписки, и отправка файлов, и редактирование файлов. И никакой "забугорщины" нам не надо", - сказал "Спрут" на видео, опубликованном Минобороны России.
Он добавил, что управление российскими подразделениями происходит исключительно через военные средства связи.
"Это зашифрованные каналы связи, это невозможность взлома ключей, и (это) полностью соответствует всем нашим требованиям для работы", - подчеркнул он.