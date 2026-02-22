В России с 1 марта будут блокировать сайты с онлайн-продажами табака

"Реализация полномочий <…> осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками", — говорится в документе.

Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения об онлайн-продаже табака, никотинсодержащей продукции и устройств для его потребления, а также вейпов и кальянов, розничная реализация которых дистанционным способом запрещена законом об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.