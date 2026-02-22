В России с 1 марта будут блокировать сайты с онлайн-продажами табака

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В России с 1 марта без суда будут блокировать сайты, продающие табачную и никотинсодержащую продукцию, следует из постановления правительства.
«
"Реализация полномочий <…> осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками", — говорится в документе.
Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения об онлайн-продаже табака, никотинсодержащей продукции и устройств для его потребления, а также вейпов и кальянов, розничная реализация которых дистанционным способом запрещена законом об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.
Такой же подход с 2018 года осуществляется ведомством в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции.
