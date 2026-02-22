https://ria.ru/20260222/svo-2076074702.html
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:31:00+03:00
2026-02-22T12:31:00+03:00
2026-02-22T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 350 боевиков и 4 бронемашины в зоне действий "Востока" за сутки