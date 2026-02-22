https://ria.ru/20260222/svo-2076073837.html
Российские военные нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:22:00+03:00
2026-02-22T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
Новости
ru-RU
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергоинфраструктуры Украины