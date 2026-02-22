Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 22.02.2026 (обновлено: 13:43 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/svo-2076073124.html
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:15:00+03:00
2026-02-22T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c201b6955194f7b54f26125fc3637fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область, Харьковская область
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 240 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 240 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Михайловское, Храповщина, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Графское, Нескучное, Варваровка и Колодезное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сумская областьХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала