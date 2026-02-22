https://ria.ru/20260222/svet-2076070245.html
В Запорожской области все службы привели в режим повышенной готовности
Все службы Запорожской области приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.02.2026
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
