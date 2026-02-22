Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области все службы привели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.02.2026
11:34 22.02.2026 (обновлено: 11:42 22.02.2026)
В Запорожской области все службы привели в режим повышенной готовности
В Запорожской области все службы привели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.02.2026
В Запорожской области все службы привели в режим повышенной готовности
Все службы Запорожской области приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.02.2026
запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
В Запорожской области все службы привели в режим повышенной готовности

Балицкий: службы в Запорожской области приведены в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Илья Наймушин
Высоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Все службы Запорожской области приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Все службы приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением",- написал он в Telegram-канале.
Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ
Вчера, 07:19
Вчера, 07:19
Балицкий уточнил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Кроме того, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.
"Получаю оперативную информацию от глав муниципальных и городских округов – критическая инфраструктура в рабочем режиме. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил губернатор.
В Запорожской области произошло повторное отключение электроснабжения
Вчера, 10:48
Вчера, 10:48
 
