В Запорожской области произошло повторное отключение электроснабжения
Повторное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области, социально значимые объекты снабжаются резервными источникам питания, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T10:48:00+03:00
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
