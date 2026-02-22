Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области

Ориентировочный срок полного устранения перебоев с электричеством — в течение дня. Энергетики прилагают все усилия для возобновления его подачи как можно скорее по всей территории области, отметил глава региона.

Украинские боевики практически ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.