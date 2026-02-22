https://ria.ru/20260222/svet-2076047860.html
Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области
Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области - РИА Новости, 22.02.2026
Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области
Энергетики подали свет в половине городов и сел Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
2026-02-22T07:53:00+03:00
2026-02-22T07:53:00+03:00
2026-02-22T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
запорожская область
Балицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области
Балицкий сообщил о подаче света в половине городов и сел Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Энергетики подали свет в половине городов и сел Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50 процентов региона", — написал он в МАХ
.
Ориентировочный срок полного устранения перебоев с электричеством — в течение дня. Энергетики прилагают все усилия для возобновления его подачи как можно скорее по всей территории области, отметил глава региона.
Запорожская область утром в воскресенье осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.