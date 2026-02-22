Суд в Египте отложил разбирательство по делу украинской ОПГ

КАИР, 22 фев - РИА Новости. Суд в египетской Гизе отложил разбирательство по делу украинской ОПГ, которую в местных СМИ назвали "украинской бандой Ивана", на 27 апреля, обвиняемые останутся под стражей, следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы Египта раскрыли украинскую преступную группировку, которая занималась изготовлением и контрабандой наркотиков на территории страны. В качестве обвиняемого в деле также фигурирует один российский гражданин. В воскресенье в Гизе состоялось первое заседание суда по данном делу.

"Уголовный суд Гизы сегодня принял решение отложить разбирательство в отношении обвиняемых по делу, известному как "украинская банда Ивана", на 27 апреля, обвиняемые останутся под стражей", - сообщается в решении.

В качестве обвиняемых проходят шесть украинцев, половина из которых, включая главаря Ивана, скрываются от следствия, а также, как утверждается, один гражданин России . По информации египетских СМИ, россиянин отвечал за финансовые вопросы, используя криптовалюту, но не знал о том, что группировка занимается наркотиками. В Египте за торговлю наркотиками может грозить пожизненное заключение.

Во время судебного заседания в воскресенье адвокат одного из обвиняемых ходатайствовал об изменении обвинения и меры пресечения.