Суд в Египте отложил разбирательство по делу украинской ОПГ
20:07 22.02.2026
Суд в Египте отложил разбирательство по делу украинской ОПГ
Суд в египетской Гизе отложил разбирательство по делу украинской ОПГ, которую в местных СМИ назвали "украинской бандой Ивана", на 27 апреля, обвиняемые...
Суд в Египте отложил разбирательство по делу украинской ОПГ

Суд в Египте отложил разбирательство по делу украинской ОПГ на 27 апреля

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
КАИР, 22 фев - РИА Новости. Суд в египетской Гизе отложил разбирательство по делу украинской ОПГ, которую в местных СМИ назвали "украинской бандой Ивана", на 27 апреля, обвиняемые останутся под стражей, следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее правоохранительные органы Египта раскрыли украинскую преступную группировку, которая занималась изготовлением и контрабандой наркотиков на территории страны. В качестве обвиняемого в деле также фигурирует один российский гражданин. В воскресенье в Гизе состоялось первое заседание суда по данном делу.
"Уголовный суд Гизы сегодня принял решение отложить разбирательство в отношении обвиняемых по делу, известному как "украинская банда Ивана", на 27 апреля, обвиняемые останутся под стражей", - сообщается в решении.
В качестве обвиняемых проходят шесть украинцев, половина из которых, включая главаря Ивана, скрываются от следствия, а также, как утверждается, один гражданин России. По информации египетских СМИ, россиянин отвечал за финансовые вопросы, используя криптовалюту, но не знал о том, что группировка занимается наркотиками. В Египте за торговлю наркотиками может грозить пожизненное заключение.
Во время судебного заседания в воскресенье адвокат одного из обвиняемых ходатайствовал об изменении обвинения и меры пресечения.
Сторона защиты, ссылаясь на данные следствия, настаивает на том, что россиянин не был осведомлен о том, чем занимается группировка, и требует снять с него обвинения и освободить.
