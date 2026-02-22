В Египте членов украинской ОПГ судят по делу о наркотиках

КАИР, 22 фев - РИА Новости. Члены украинской ОПГ, которую египетские СМИ называют "украинской бандой Ивана", предстали в воскресенье перед судом в египетской Гизе по обвинению в наркотрафике, передает корреспондент РИА Новости.

По информации египетских СМИ, россиянин отвечал за финансовые вопросы, используя криптовалюту, но якобы не знал о том, что группировка занимается наркотиками. В Египте за торговлю наркотиками может грозить пожизненное заключение.