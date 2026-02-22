https://ria.ru/20260222/sud-2076109794.html
В Египте членов украинской ОПГ судят по делу о наркотиках
В Египте членов украинской ОПГ судят по делу о наркотиках - РИА Новости, 22.02.2026
В Египте членов украинской ОПГ судят по делу о наркотиках
Члены украинской ОПГ, которую египетские СМИ называют "украинской бандой Ивана", предстали в воскресенье перед судом в египетской Гизе по обвинению в... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:27:00+03:00
2026-02-22T18:27:00+03:00
2026-02-22T18:27:00+03:00
в мире
египет
гиза
украина
В Египте членов украинской ОПГ судят по делу о наркотиках
В Египте членов украинской ОПГ судят по обвинению в наркотрафике
КАИР, 22 фев - РИА Новости. Члены украинской ОПГ, которую египетские СМИ называют "украинской бандой Ивана", предстали в воскресенье перед судом в египетской Гизе по обвинению в наркотрафике, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Египта
раскрыли украинскую преступную группировку, которая занималась изготовлением и контрабандой наркотиков на территории страны. В качестве обвиняемого в деле также фигурирует один российский гражданин.
В воскресенье состоялось первое заседание уголовного суда в Гизе
по делу группировки. Обвиняемых доставили в зал суда при усиленных мерах безопасности.
Прокуратура вменяет обвиняемым совершение преступлений, предусмотренных египетским законом о борьбе с наркотиками.
В качестве обвиняемых проходят шесть украинцев, половина из которых, включая главаря Ивана, скрываются от следствия, а также, как утверждается, один гражданин России
.
В ходе следствия было установлено, что группировка проживала и вела свою преступную деятельность на вилле в городе Шестого октября к западу от Каира
.
По информации египетских СМИ, россиянин отвечал за финансовые вопросы, используя криптовалюту, но якобы не знал о том, что группировка занимается наркотиками. В Египте за торговлю наркотиками может грозить пожизненное заключение.