В Египте членов украинской ОПГ судят по делу о наркотиках - РИА Новости, 22.02.2026
18:27 22.02.2026
В Египте членов украинской ОПГ судят по делу о наркотиках
в мире, египет, гиза, украина
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
КАИР, 22 фев - РИА Новости. Члены украинской ОПГ, которую египетские СМИ называют "украинской бандой Ивана", предстали в воскресенье перед судом в египетской Гизе по обвинению в наркотрафике, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Египта раскрыли украинскую преступную группировку, которая занималась изготовлением и контрабандой наркотиков на территории страны. В качестве обвиняемого в деле также фигурирует один российский гражданин.
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками
16 февраля, 17:23
В воскресенье состоялось первое заседание уголовного суда в Гизе по делу группировки. Обвиняемых доставили в зал суда при усиленных мерах безопасности.
Прокуратура вменяет обвиняемым совершение преступлений, предусмотренных египетским законом о борьбе с наркотиками.
В качестве обвиняемых проходят шесть украинцев, половина из которых, включая главаря Ивана, скрываются от следствия, а также, как утверждается, один гражданин России.
В ходе следствия было установлено, что группировка проживала и вела свою преступную деятельность на вилле в городе Шестого октября к западу от Каира.
По информации египетских СМИ, россиянин отвечал за финансовые вопросы, используя криптовалюту, но якобы не знал о том, что группировка занимается наркотиками. В Египте за торговлю наркотиками может грозить пожизненное заключение.
Здание Службы государственной безопасности Грузии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Батуми задержали наркоторговца с Украины
3 февраля, 13:57
 
