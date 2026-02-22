Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Суд в Москве признал незаконным договор, по которому тульское ООО "Проопт" предоставило ООО "Агрокомплекс "Русское село" заем в размере 112 миллионов рублей, направленный якобы на взятку бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его доверенному лицу Сергею Бородину, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

"Проопт" в своем иске сослался на имеющееся в материалах уголовного дела досудебное соглашение Бородина о сотрудничестве, "в котором последний обязуется дать показания о совершении им в соучастии с Ивановым иного преступления, по которому не возбуждено уголовное дело, а именно: о получении в 2022 году взятки в общей сумме 152 миллиона рублей от президента ООО "Олимпситистрой" Фомина за общее покровительство по службе".

При этом часть этих денежных средств в размере 112 миллионов рублей, уточняется в иске, была перечислена со счета "Проопта" на счета ООО "Агрокомплекс "Русское село" по договору займа от 28 июля 2022 года.

Истец попросил суд признать договор недействительным, поскольку он был заключен с целью придания вида гражданско-правовой сделки, о чем истцу стало известно от следственных органов в ходе проведения допроса в качестве свидетеля директора "Проопта" Николая Горнина в апреле 2025 года.

"В настоящее время я понимаю, что перечисление … вышеуказанной … суммы … являлось завуалированной взяткой, то есть договор займа был заключен с целью вида гражданско-правовой сделки для конспирации при получении взятки", - сказал Горнин, отвечая на вопрос следователя, говорится в материалах дела.

Суд признал доказанным, что заем осуществлялся для получения взятки, и удовлетворил иск, признав договор недействительным. Требование о применении последствий недействительности истцом не заявлялось.