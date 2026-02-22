Рейтинг@Mail.ru
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову - РИА Новости, 22.02.2026
06:45 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/sud-2076044118.html
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову - РИА Новости, 22.02.2026
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
Суд в Москве признал незаконным договор, по которому тульское ООО "Проопт" предоставило ООО "Агрокомплекс "Русское село" заем в размере 112 миллионов рублей,... РИА Новости, 22.02.2026
происшествия, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Московский городской суд
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову

РИА Новости: суд признал незаконным выданный якобы на взятку Тимуру Иванову заем

Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Суд в Москве признал незаконным договор, по которому тульское ООО "Проопт" предоставило ООО "Агрокомплекс "Русское село" заем в размере 112 миллионов рублей, направленный якобы на взятку бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его доверенному лицу Сергею Бородину, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
"Проопт" в своем иске сослался на имеющееся в материалах уголовного дела досудебное соглашение Бородина о сотрудничестве, "в котором последний обязуется дать показания о совершении им в соучастии с Ивановым иного преступления, по которому не возбуждено уголовное дело, а именно: о получении в 2022 году взятки в общей сумме 152 миллиона рублей от президента ООО "Олимпситистрой" Фомина за общее покровительство по службе".
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова
Вчера, 03:22
При этом часть этих денежных средств в размере 112 миллионов рублей, уточняется в иске, была перечислена со счета "Проопта" на счета ООО "Агрокомплекс "Русское село" по договору займа от 28 июля 2022 года.
Истец попросил суд признать договор недействительным, поскольку он был заключен с целью придания вида гражданско-правовой сделки, о чем истцу стало известно от следственных органов в ходе проведения допроса в качестве свидетеля директора "Проопта" Николая Горнина в апреле 2025 года.
"В настоящее время я понимаю, что перечисление … вышеуказанной … суммы … являлось завуалированной взяткой, то есть договор займа был заключен с целью вида гражданско-правовой сделки для конспирации при получении взятки", - сказал Горнин, отвечая на вопрос следователя, говорится в материалах дела.
Суд признал доказанным, что заем осуществлялся для получения взятки, и удовлетворил иск, признав договор недействительным. Требование о применении последствий недействительности истцом не заявлялось.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 года колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Дело слушалось в закрытом режиме. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Фомин и предприниматель Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Налоговая предъявила к Тимуру Иванову требование на 781 тысячу рублей
22 января, 17:06
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинМосковский городской суд
 
 
