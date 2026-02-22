Рейтинг@Mail.ru
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде - РИА Новости, 22.02.2026
23:16 22.02.2026
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде
Правоохранители опознали мужчину, ликвидированного при попытке проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа во Флориде, сообщает New York Post. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T23:16:00+03:00
2026-02-22T23:16:00+03:00
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде

NYP: 21-летний американец Мартин пытался проникнуть в имение Трампа во Флориде

© REUTERS / Marco BelloБашня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Башня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Marco Bello
Башня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители опознали мужчину, ликвидированного при попытке проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа во Флориде, сообщает New York Post.
"Остин Такер Мартин, 21 год, из города Камерон, штат Северная Каролина", - говорится в сообщении.
Накануне его мать объявила его пропавшим, говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье вооруженный белый мужчина с канистрой проник в Мар-а-Лаго, его ликвидировали агенты секретной службы, когда он направил в их сторону дробовик.
Трамп проводит выходные в Вашингтоне.
