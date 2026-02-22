https://ria.ru/20260222/ssha-2076141002.html
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде - РИА Новости, 22.02.2026
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде
Правоохранители опознали мужчину, ликвидированного при попытке проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа во Флориде, сообщает New York Post. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T23:16:00+03:00
2026-02-22T23:16:00+03:00
2026-02-22T23:16:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076127296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_379e3571c80ae349408af3a9bb960dbf.jpg
https://ria.ru/20260105/ssha-2066500489.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076127296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5404501ce87bd49a2907320a50f16db6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде
NYP: 21-летний американец Мартин пытался проникнуть в имение Трампа во Флориде