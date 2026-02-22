Рейтинг@Mail.ru
В США бизнесменам может быть интересен газ из России, считает эксперт - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/ssha-2076140153.html
В США бизнесменам может быть интересен газ из России, считает эксперт
В США бизнесменам может быть интересен газ из России, считает эксперт - РИА Новости, 22.02.2026
В США бизнесменам может быть интересен газ из России, считает эксперт
Отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе, такое мнение выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T23:02:00+03:00
2026-02-22T23:02:00+03:00
экономика
россия
сша
игорь юшков
газпром
фонд национальной энергетической безопасности
северный поток — 2
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d895b233c90afa81a104ab8d034710.jpg
https://ria.ru/20260221/es-2076026865.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_c53b04babcd80fab016fe9c72fddb805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, игорь юшков, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, северный поток — 2, северный поток
Экономика, Россия, США, Игорь Юшков, Газпром, Фонд национальной энергетической безопасности, Северный поток — 2, Северный поток
В США бизнесменам может быть интересен газ из России, считает эксперт

Эксперт Юшков: в США некоторые бизнесмены могут быть заинтересованы в газе из РФ

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе, такое мнение выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось "подвинуть" Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились", - сказал Юшков деловой газете ВЗГЛЯД.
При этом, спикер отметил, что "отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе". По мнению Юшкова, получить долю в "Северном потоке – 2" было бы выгодно именно им, а не США как государству. Он уточнил, что в нем "Газпрому" принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки.
Юшков подчеркнул, что доли "Северного потока" распределены между "Газпромом" и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции, сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой.
Участок магистрального газопровода Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ узнали о закулисных переговорах о возвращении "Северного потока"
21 февраля, 23:09
 
ЭкономикаРоссияСШАИгорь ЮшковГазпромФонд национальной энергетической безопасностиСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала