В США бизнесменам может быть интересен газ из России, считает эксперт

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе, такое мнение выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось "подвинуть" Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились", - сказал Юшков деловой газете ВЗГЛЯД.
При этом, спикер отметил, что "отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе". По мнению Юшкова, получить долю в "Северном потоке – 2" было бы выгодно именно им, а не США как государству. Он уточнил, что в нем "Газпрому" принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки.
Юшков подчеркнул, что доли "Северного потока" распределены между "Газпромом" и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции, сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой.
