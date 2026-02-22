Рейтинг@Mail.ru
США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
20:49 22.02.2026
США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей, пишут СМИ
США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей, пишут СМИ
США собрали на Ближнем Востоке "армаду" из 16 боевых кораблей, войска численностью примерно 40 тысяч человек и не менее семи авиационных крыльев примерно по 70... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T20:49:00+03:00
2026-02-22T20:49:00+03:00
в мире
сша
иордания
саудовская аравия
аббас аракчи
дональд трамп
сша
иордания
саудовская аравия
в мире, сша, иордания, саудовская аравия, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, США, Иордания, Саудовская Аравия, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей, пишут СМИ

FT: США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей и 40 тыс военных

© Фото : U.S. Navy MC2 Scott BarnesФлагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : U.S. Navy MC2 Scott Barnes
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США собрали на Ближнем Востоке "армаду" из 16 боевых кораблей, войска численностью примерно 40 тысяч человек и не менее семи авиационных крыльев примерно по 70 самолетов каждое, сообщает газета Financial Times.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США
Вчера, 19:13
"У США уже было около пяти авиакрыльев - подразделений из примерно 70 единиц авиатехники - на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Они добавили еще два авиакрыла - на авианосцах USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford", - пишет издание.
Ссылаясь на данные Тель-Авивского университета, газета сообщает, что на военной базе "Муваффак Салти" в Иордании насчитывается по меньшей мере 66 истребителей: 18 самолетов типа F-35, 17 типа F-15 и восемь A-10, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты. Кроме того, согласно спутниковым данным, также возросло число истребителей на авиабазе в Саудовской Аравии.
"Всего в военно-морской "армаде" Трампа 16 боевых кораблей, а также два корабля поддержки. На базах и в море региона размещено около 40 тысяч военных", - сообщает газета.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана
Вчера, 19:07
 
В миреСШАИорданияСаудовская АравияАббас АракчиДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
