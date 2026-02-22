США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей, пишут СМИ

Ссылаясь на данные Тель-Авивского университета, газета сообщает, что на военной базе "Муваффак Салти" в Иордании насчитывается по меньшей мере 66 истребителей: 18 самолетов типа F-35, 17 типа F-15 и восемь A-10, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты. Кроме того, согласно спутниковым данным, также возросло число истребителей на авиабазе в Саудовской Аравии.