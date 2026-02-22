США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США собрали на Ближнем Востоке "армаду" из 16 боевых кораблей, войска численностью примерно 40 тысяч человек и не менее семи авиационных крыльев примерно по 70 самолетов каждое, сообщает газета Financial Times.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
"У США уже было около пяти авиакрыльев - подразделений из примерно 70 единиц авиатехники - на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Они добавили еще два авиакрыла - на авианосцах USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford", - пишет издание.
Ссылаясь на данные Тель-Авивского университета, газета сообщает, что на военной базе "Муваффак Салти" в Иордании насчитывается по меньшей мере 66 истребителей: 18 самолетов типа F-35, 17 типа F-15 и восемь A-10, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты. Кроме того, согласно спутниковым данным, также возросло число истребителей на авиабазе в Саудовской Аравии.
"Всего в военно-морской "армаде" Трампа 16 боевых кораблей, а также два корабля поддержки. На базах и в море региона размещено около 40 тысяч военных", - сообщает газета.