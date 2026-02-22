Рейтинг@Mail.ru
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/ssha-2076106455.html
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США - РИА Новости, 22.02.2026
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США
Мировым поставщикам товаров в США придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов в случае повышения Штатами импортных пошлин до 15% с 10%, подсчитало РИА... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:58:00+03:00
2026-02-22T17:58:00+03:00
сша
мексика
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072412012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0797ff055d37f1f8b5d34b160e2f7005.jpg
https://ria.ru/20260222/evropa-2076103209.html
https://ria.ru/20260222/tramp-2076088016.html
сша
мексика
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072412012_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c836453749f7d3bdc885ac7a826cecbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мексика, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Мексика, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США

РИА Новости: мир переплатит свыше $160 млрд из-за повышения США импортных пошлин

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мировым поставщикам товаров в США придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов в случае повышения Штатами импортных пошлин до 15% с 10%, подсчитало РИА Новости данные американской статслужбы.
Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении размера импортных пошлин против всех стран мира, которые ввел в ответ на решение Верховного суда.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Немецкий политик предложит ЕП приостановить работу по пошлинам США
Вчера, 17:31
Регулятор постановил, что закон, по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по конституции ими обладает только конгресс. Президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью.
Так, США в 2024 году, до введения пошлин Трампа, импортировали из других стран товаров на 3,3 триллиона долларов. В случае повышения пошлин другие государства для того, чтобы сократить издержки, могут повысить цены на продукцию так же – на 15%. Тогда импортерам придется переплатить 163,3 миллиарда за ввозимые в страну товары.
При этом больше всего придется переплатить за товары из Мексики – 25,3 миллиарда долларов, Китая – 21,9 миллиарда долларов, Канады – 20,6 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Политолог рассказал, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Вчера, 15:14
 
СШАМексикаКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала