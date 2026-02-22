https://ria.ru/20260222/ssha-2076106455.html
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США - РИА Новости, 22.02.2026
Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США
Мировым поставщикам товаров в США придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов в случае повышения Штатами импортных пошлин до 15% с 10%, подсчитало РИА...
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мировым поставщикам товаров в США придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов в случае повышения Штатами импортных пошлин до 15% с 10%, подсчитало РИА Новости данные американской статслужбы.
Днем ранее президент США Дональд Трамп
сообщил об увеличении размера импортных пошлин против всех стран мира, которые ввел в ответ на решение Верховного суда.
Регулятор постановил, что закон, по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по конституции ими обладает только конгресс. Президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью.
Так, США в 2024 году, до введения пошлин Трампа, импортировали из других стран товаров на 3,3 триллиона долларов. В случае повышения пошлин другие государства для того, чтобы сократить издержки, могут повысить цены на продукцию так же – на 15%. Тогда импортерам придется переплатить 163,3 миллиарда за ввозимые в страну товары.
При этом больше всего придется переплатить за товары из Мексики
– 25,3 миллиарда долларов, Китая
– 21,9 миллиарда долларов, Канады
– 20,6 миллиарда долларов.