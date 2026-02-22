Подсчитано, сколько переплатят в мире в случае повышения пошлин в США

Регулятор постановил, что закон, по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по конституции ими обладает только конгресс. Президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью.

Так, США в 2024 году, до введения пошлин Трампа, импортировали из других стран товаров на 3,3 триллиона долларов. В случае повышения пошлин другие государства для того, чтобы сократить издержки, могут повысить цены на продукцию так же – на 15%. Тогда импортерам придется переплатить 163,3 миллиарда за ввозимые в страну товары.