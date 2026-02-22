Рейтинг@Mail.ru
СМИ: разведка США полагает, что КНР якобы разрабатывает ЯО нового поколения - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/ssha-2076030894.html
СМИ: разведка США полагает, что КНР якобы разрабатывает ЯО нового поколения
СМИ: разведка США полагает, что КНР якобы разрабатывает ЯО нового поколения - РИА Новости, 22.02.2026
СМИ: разведка США полагает, что КНР якобы разрабатывает ЯО нового поколения
Американская разведка полагает, что Китай якобы разрабатывает ядерное оружие нового поколения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T00:25:00+03:00
2026-02-22T00:25:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_54812b5aa3cd4d23ae54ef877f3714df.jpg
https://ria.ru/20260218/odvzyai-2075096756.html
https://ria.ru/20260218/kitaj-2075325819.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_247:0:4254:3005_1920x0_80_0_0_7bbe5f0fce9de952890c3c7cab2496d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
СМИ: разведка США полагает, что КНР якобы разрабатывает ЯО нового поколения

CNN: разведка США полагает, что КНР разрабатывает ЯО нового поколения

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская разведка полагает, что Китай якобы разрабатывает ядерное оружие нового поколения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками спецслужб США.
"Разведывательные агентства США полагают, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия", - говорится в сообщении телеканала.
Диспетчерская Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В ОДВЗЯИ не подтвердили, что Китай испытывал ядерное оружие в 2020 году
18 февраля, 03:09
По данным американской разведки, испытания в июне 2020 года, якобы проведенные Китаем, были нацелены на превращение китайского ядерного потенциала в самый технологически продвинутый в мире.
Телеканал отмечает, что речь идет в том числе о разработке ракеты, способной нести множество ядерных минибоеголовок.
Кроме того, в сообщении утверждается, что Китай якобы разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности, которого у страны ранее не было.
В посольстве КНР в Вашингтоне заявили телеканалу, что заявления США направлены на искажение и очернение ядерной политики Китая. Там назвали подобные утверждения политической манипуляцией и заявили, что Китай решительно выступает против таких нарративов. В посольстве добавили, что заявления о проведении ядерного испытания Китаем безосновательны, и обвинили США в фабрикации предлогов для возобновления собственных ядерных испытаний.
В свою очередь, американские чиновники заявили телеканалу, что администрация президента США Дональда Трампа настроена на то, чтобы включить Китай в сделку по ядерному оружию.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Китай отказался присоединиться к переговорам по ядерному разоружению
18 февраля, 22:05
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала