СМИ: разведка США полагает, что КНР якобы разрабатывает ЯО нового поколения

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская разведка полагает, что Китай якобы разрабатывает ядерное оружие нового поколения, сообщает телеканал Американская разведка полагает, что Китай якобы разрабатывает ядерное оружие нового поколения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками спецслужб США.

"Разведывательные агентства США полагают, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия", - говорится в сообщении телеканала.

По данным американской разведки, испытания в июне 2020 года, якобы проведенные Китаем, были нацелены на превращение китайского ядерного потенциала в самый технологически продвинутый в мире.

Телеканал отмечает, что речь идет в том числе о разработке ракеты, способной нести множество ядерных минибоеголовок.

Кроме того, в сообщении утверждается, что Китай якобы разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности, которого у страны ранее не было.

В посольстве КНР в Вашингтоне заявили телеканалу, что заявления США направлены на искажение и очернение ядерной политики Китая. Там назвали подобные утверждения политической манипуляцией и заявили, что Китай решительно выступает против таких нарративов. В посольстве добавили, что заявления о проведении ядерного испытания Китаем безосновательны, и обвинили США в фабрикации предлогов для возобновления собственных ядерных испытаний.