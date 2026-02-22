"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне переговоров по урегулированию на Украине, обострения на Ближнем Востоке и кризиса на Кубе судьба венесуэльского президента отошла на второй план. Между тем СМИ подсчитали, во сколько обошлась, пожалуй, самая громкая зарубежная операция США последних лет. И не все американцы согласны с тем, что такие расходы оправданны, тем более что и сейчас за Мадуро приходится платить.
Сомнительная экономия
Год назад Вашингтон официально обещал 25 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию Мадуро. В августе, когда Дональд Трамп начал стягивать военные корабли в Карибское море, сумма выросла вдвое. Но "джекпот" никому не достался. Госсекретарь Марко Рубио бодро отрапортовал: сэкономили 50 миллионов.
Это смотря как считать.
В Bloomberg, опираясь на открытые данные, оценили стоимость многомесячной операции "Южное копье", завершившейся 3 января захватом Мадуро с супругой и заключением их под стражу в США. Результат впечатляет: более двух миллиардов долларов.
Только на боевые корабли в акватории тратили более 20 миллионов в день. Плюс жалованье военнослужащим, оплата самолетов, беспилотников, работы разведки, пополнения боеприпасами, подчеркивает Элейн Маккаскер, бывший финансовый аналитик Пентагона. Какая уж тут экономия.
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Перерасход неизбежен
В январе на брифинге Рубио заявил: "Южное копье" и "Абсолютная решимость" (непосредственный захват Мадуро) ничего не стоили налогоплательщикам, поскольку средства брали из уже сверстанного бюджета. Не потребовалось, по словам госсекретаря, и привлечения дополнительной живой силы.
"Никто из военнослужащих не сидит в ожидании действий, — пояснил он. — Они дислоцированы где-то. Если их нет здесь, значит, они в другом месте". Однако переброска личного состава тоже дело недешевое.
"В бюджете Министерства обороны нет резервного фонда для непредвиденных операций", — отметил в связи с этим Марк Канциан из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. И напомнил: любые конфликты — это дополнительные расходы.
Кроме того, передислокация сил ослабила позиции США в других проблемных регионах. И возвращение туда контингента опять же потребует денег.
Венесуэльские операции в бюджет не закладывали. Значит, возникнет дефицит или придется резать финансирование другим оборонным проектам.
Очевидно, Белый дом рассчитывает смягчить ситуацию за счет нефти из Боливарианской Республики. В январе Трамп обещал, что Венесуэла по новому соглашению передаст США топлива примерно на два миллиарда долларов.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла
Особые условия
Мадуро с супругой, представшие перед судом 5 января, находятся в следственном изоляторе. Первые слушания по их делу состоятся 17 марта.
Хотя условия содержания, разумеется, далеки от роскоши, президент Венесуэлы был и остается особой персоной.
Он под круглосуточным наблюдением, прогулки — отдельно от других заключенных. На заседание суда — под усиленным конвоем.
Все это дополнительные затраты — и на персонал, и на транспорт.
Бронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро уезжает после заседания суда в Нью-Йорке, где Мадуро было предъявлено обвинение американских властей
Бронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро уезжает после заседания суда в Нью-Йорке, где Мадуро было предъявлено обвинение американских властей
"Хотя бы не второй Ирак"
Американцам такая расточительность совсем не по нраву.
"Миллиарды долларов — это очень много. Тем более что непонятно, зачем нам Мадуро, — отметил в разговоре с РИА Новости техасец Клаус Штубберт. — Поток наркотиков, с которым боролся Трамп в Венесуэле, продолжает идти через Мексику. Лучше было выделить эти деньги местным службам, которые жалуются и на нехватку людей, и на низкие зарплаты".
Рик Эндрюс из Нью-Йорка добавляет: "Мадуро держат в Бруклине, но его пока не вывозят в суд. Те, кто бывал рядом с изолятором, видели там пикеты, однако их быстро разгоняют — никому не нужны проблемы. В марте, когда начнутся слушания, меры безопасности наверняка усилят".
Что касается двух миллиардов на поимку Мадуро, то это, разумеется, огромная сумма, соглашается собеседник РИА Новости. Впрочем, по его словам, сейчас людей больше волнует, что опять предпримет Трамп в Иране, на Кубе или в Канаде. "С Мадуро все тянулось слишком долго, тема надоела", — поясняет он.
Ему вторит и жительница Калифорнии Кейси Блок: "Это уже никого не шокирует. В прошлом году каждая новость вызывала волнение, была надежда на то, что Трамп оставит Венесуэлу в покое. Но он решил пойти до конца. Конечно, такие операции не бывают дешевыми. Как бы то ни было, мои знакомые военные и их родственники рады, что это завершилось и не стало новым Ираком".
На самом деле Трамп, несмотря на новые международные вызовы, с Венесуэлой еще не закончил. На днях он сообщил о намерении в скором времени посетить Каракас. Дата визита пока не определена.
Обстановка у здания суда в Нью-Йорке, где похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро зачитали обвинения американских властей
Обстановка у здания суда в Нью-Йорке, где похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро зачитали обвинения американских властей