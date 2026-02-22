Рейтинг@Mail.ru
"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 22.02.2026 (обновлено: 08:02 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/ssha-2075189809.html
"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро
"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро - РИА Новости, 22.02.2026
"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро
На фоне переговоров по урегулированию на Украине, обострения на Ближнем Востоке и кризиса на Кубе судьба венесуэльского президента отошла на второй план. Между... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T08:00:00+03:00
2026-02-22T08:02:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319016_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_2ee5914c6ad9d1b68a042e5c0a6e2566.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066184054.html
https://ria.ru/20260214/kuba-2074191393.html
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319016_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_e357214b13d674f1b20dae5870239635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Марко Рубио

"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне переговоров по урегулированию на Украине, обострения на Ближнем Востоке и кризиса на Кубе судьба венесуэльского президента отошла на второй план. Между тем СМИ подсчитали, во сколько обошлась, пожалуй, самая громкая зарубежная операция США последних лет. И не все американцы согласны с тем, что такие расходы оправданны, тем более что и сейчас за Мадуро приходится платить.

Сомнительная экономия

Год назад Вашингтон официально обещал 25 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию Мадуро. В августе, когда Дональд Трамп начал стягивать военные корабли в Карибское море, сумма выросла вдвое. Но "джекпот" никому не достался. Госсекретарь Марко Рубио бодро отрапортовал: сэкономили 50 миллионов.
Это смотря как считать.
В Bloomberg, опираясь на открытые данные, оценили стоимость многомесячной операции "Южное копье", завершившейся 3 января захватом Мадуро с супругой и заключением их под стражу в США. Результат впечатляет: более двух миллиардов долларов.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
3 января, 13:09
Только на боевые корабли в акватории тратили более 20 миллионов в день. Плюс жалованье военнослужащим, оплата самолетов, беспилотников, работы разведки, пополнения боеприпасами, подчеркивает Элейн Маккаскер, бывший финансовый аналитик Пентагона. Какая уж тут экономия.
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett NormanДесантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море

Перерасход неизбежен

В январе на брифинге Рубио заявил: "Южное копье" и "Абсолютная решимость" (непосредственный захват Мадуро) ничего не стоили налогоплательщикам, поскольку средства брали из уже сверстанного бюджета. Не потребовалось, по словам госсекретаря, и привлечения дополнительной живой силы.
"Никто из военнослужащих не сидит в ожидании действий, — пояснил он. — Они дислоцированы где-то. Если их нет здесь, значит, они в другом месте". Однако переброска личного состава тоже дело недешевое.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе
14 февраля, 08:00
"В бюджете Министерства обороны нет резервного фонда для непредвиденных операций", — отметил в связи с этим Марк Канциан из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. И напомнил: любые конфликты — это дополнительные расходы.
Кроме того, передислокация сил ослабила позиции США в других проблемных регионах. И возвращение туда контингента опять же потребует денег.
Венесуэльские операции в бюджет не закладывали. Значит, возникнет дефицит или придется резать финансирование другим оборонным проектам.
Очевидно, Белый дом рассчитывает смягчить ситуацию за счет нефти из Боливарианской Республики. В январе Трамп обещал, что Венесуэла по новому соглашению передаст США топлива примерно на два миллиарда долларов.
© AP Photo / Matias DelacroixНефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла

Особые условия

Мадуро с супругой, представшие перед судом 5 января, находятся в следственном изоляторе. Первые слушания по их делу состоятся 17 марта.
Хотя условия содержания, разумеется, далеки от роскоши, президент Венесуэлы был и остается особой персоной.
Он под круглосуточным наблюдением, прогулки — отдельно от других заключенных. На заседание суда — под усиленным конвоем.
Все это дополнительные затраты — и на персонал, и на транспорт.
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкБронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро уезжает после заседания суда в Нью-Йорке, где Мадуро было предъявлено обвинение американских властей
Бронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро уезжает после заседания суда в Нью-Йорке, где Мадуро было предъявлено обвинение американских властей - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Бронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро уезжает после заседания суда в Нью-Йорке, где Мадуро было предъявлено обвинение американских властей

"Хотя бы не второй Ирак"

Американцам такая расточительность совсем не по нраву.
"Миллиарды долларов — это очень много. Тем более что непонятно, зачем нам Мадуро, — отметил в разговоре с РИА Новости техасец Клаус Штубберт. — Поток наркотиков, с которым боролся Трамп в Венесуэле, продолжает идти через Мексику. Лучше было выделить эти деньги местным службам, которые жалуются и на нехватку людей, и на низкие зарплаты".
Рик Эндрюс из Нью-Йорка добавляет: "Мадуро держат в Бруклине, но его пока не вывозят в суд. Те, кто бывал рядом с изолятором, видели там пикеты, однако их быстро разгоняют — никому не нужны проблемы. В марте, когда начнутся слушания, меры безопасности наверняка усилят".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
Что касается двух миллиардов на поимку Мадуро, то это, разумеется, огромная сумма, соглашается собеседник РИА Новости. Впрочем, по его словам, сейчас людей больше волнует, что опять предпримет Трамп в Иране, на Кубе или в Канаде. "С Мадуро все тянулось слишком долго, тема надоела", — поясняет он.
Ему вторит и жительница Калифорнии Кейси Блок: "Это уже никого не шокирует. В прошлом году каждая новость вызывала волнение, была надежда на то, что Трамп оставит Венесуэлу в покое. Но он решил пойти до конца. Конечно, такие операции не бывают дешевыми. Как бы то ни было, мои знакомые военные и их родственники рады, что это завершилось и не стало новым Ираком".
На самом деле Трамп, несмотря на новые международные вызовы, с Венесуэлой еще не закончил. На днях он сообщил о намерении в скором времени посетить Каракас. Дата визита пока не определена.
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкОбстановка у здания суда в Нью-Йорке, где похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро зачитали обвинения американских властей
Обстановка у здания суда в Нью-Йорке, где похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро зачитали обвинения американских властей - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Обстановка у здания суда в Нью-Йорке, где похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро зачитали обвинения американских властей
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала