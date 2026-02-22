Рейтинг@Mail.ru
18:28 22.02.2026
Sputnik Индия получил две награды на Media Excellence Awards в Дели
дели, индия, sputnik
Дели, Индия, Sputnik
Представители международного информационного агентства и радио Sputnik стали лауреатами двух ключевых наград на 20-й ежегодной церемонии вручения Премии за выдающиеся достижения в сфере медиа (20th Media Excellence Awards 2026), прошедшей 22 февраля в Дели.
Церемония состоялась в зале PLB Auditorium под эгидой Федерации СМИ Индии (Media Federation of India) — ведущей национальной организации в области журналистики, корпоративных коммуникаций, связей с общественностью и медиаобразования. Мероприятие прошло в рамках государственной инициативы "Единая Индия. Лучшая Индия" (Ek Bharat Shreshtha Bharat), направленной на укрепление культурных и профессиональных связей.
Руководитель хаба Sputnik в Индии Ольга Дычева удостоена награды за развитие индийско-российских медиа-отношений. Федерация СМИ Индии отметила её системный вклад в развитие профессионального диалога между медиасообществами двух стран, подчеркнув профессиональную последовательность, устойчивую репутацию и реальное укрепление двусторонних медиа-связей.
Корреспондент Sputnik Индия Кришна Мохан Мишра стал лауреатом награды "Лучший журналист по вопросам обороны и безопасности года" за вклад в развитие профессиональной журналистики и освещение тем национальной безопасности.
Директор Дирекции международного сотрудничества Международной медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Sputnik начинает сотрудничество с Ганой
12 февраля, 17:25
 
