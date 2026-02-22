https://ria.ru/20260222/sobyanin-2076093196.html
ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:55:00+03:00
2026-02-22T15:55:00+03:00
2026-02-22T15:58:00+03:00
безопасность
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
Собянин: ПВО уничтожила еще один летевший на Москву беспилотник