Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву беспилотников - РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву беспилотников
Атака ещё двух БПЛА, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:49:00+03:00
2026-02-22T15:49:00+03:00
2026-02-22T15:54:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
безопасность
москва
