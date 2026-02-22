В Москве установлен новый суточный рекорд высоты снега

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новый рекорд высоты снежного покрова для 22 февраля был установлен в воскресенье в Москве и составил 68 сантиметров, что на 5 значений выше прошлого рекорда 2010 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня (в воскресенье - ред.) в столице обновлен третий подряд суточный рекорд по высоте снежного покрова. По данным базовой метеостанции города ВДНХ, высота снежного покрова сегодня утром составила 68 сантиметров, минус 2 сантиметра за сутки, что на 5 сантиметров выше прежнего рекорда этого дня (22 февраля - ред.), принадлежавшего 2010 году", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик подчеркнул, что на других метеостанциях столицы высота снега составляет от 73 сантиметров в Тушино до 81 сантиметра в МГУ.
"На территории области снежный покров также немного снизился, и в лидеры вышла Кашира, там снега 82 сантиметра, 81 сантиметр - в Черустях и 80 сантиметров - в Коломне", - добавил Леус.
Он заключил, что самые низкие сугробы зафиксированы в Дмитрове, их высота составляет 56 сантиметров.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в результате прошедших аномальных снегопадов 20 февраля высота снега в Москве составила 68 сантиметров, побив рекорд этого дня в 64 сантиметра от 1966 года. А 21 февраля был обновлен рекорд в 64 сантиметра от того же года, высота сугробов в 2026 году в столице составила 70 сантиметров.
