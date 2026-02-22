В Москве установлен новый суточный рекорд высоты снега

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новый рекорд высоты снежного покрова для 22 февраля был установлен в воскресенье в Москве и составил 68 сантиметров, что на 5 значений выше прошлого рекорда 2010 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.