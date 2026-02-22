Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка в овраге
21:26 22.02.2026
В Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка в овраге
Тела женщины и ребенка найдены в овраге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 22.02.2026
оренбургская область, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургский район
Оренбургская область, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургский район
СК: тела женщины и ребенка нашли в овраге в Оренбургской области

КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Тела женщины и ребенка найдены в овраге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Предварительно установлено, что в вечернее время 22 февраля в овраге, расположенном недалеко от улицы Алмазной в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района, обнаружены тела женщины и ребенка", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Следователями производится детальный осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В рамках уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка всем установленным обстоятельствам.
Оренбургская область, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургский район
 
 
