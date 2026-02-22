https://ria.ru/20260222/sk-2076132696.html
В Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка в овраге
В Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка в овраге - РИА Новости, 22.02.2026
В Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка в овраге
Тела женщины и ребенка найдены в овраге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 22.02.2026
