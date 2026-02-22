https://ria.ru/20260222/siloviki-2076080375.html
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам два раза в год
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты два раза в год.
"Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции", - сказал он.
По словам депутата, существующая система индексации, даже когда она проводится, часто не поспевает за реальным ростом цен и не компенсирует потери.
"Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания", - уточнил Панеш.
Парламентарий отметил, что такой подход станет для действующих сотрудников понятным стимулом оставаться на службе, а для молодых специалистов - сигналом, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода.
"Поэтому мы настаиваем на законодательном закреплении именно полугодовой индексации на фактический уровень инфляции, а не разовых и запоздалых повышениях", - заключил политик.