В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам два раза в год

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты два раза в год.

"Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции", - сказал он.

По словам депутата, существующая система индексации, даже когда она проводится, часто не поспевает за реальным ростом цен и не компенсирует потери.

"Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания", - уточнил Панеш.

Парламентарий отметил, что такой подход станет для действующих сотрудников понятным стимулом оставаться на службе, а для молодых специалистов - сигналом, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода.