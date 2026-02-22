Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили о штрафе за отсутствие домового чата в MAX
02:28 22.02.2026 (обновлено: 05:46 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/shtraf-2076035332.html
В Госдуме предупредили о штрафе за отсутствие домового чата в MAX
В Госдуме предупредили о штрафе за отсутствие домового чата в MAX - РИА Новости, 22.02.2026
В Госдуме предупредили о штрафе за отсутствие домового чата в MAX
Управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в национальном мессенджере Max или неразмещение информации на... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T02:28:00+03:00
2026-02-22T05:46:00+03:00
россия
александр якубовский
госдума рф
тсж
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260221/max-2076014905.html
https://ria.ru/20260220/magaziny-2075878435.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, александр якубовский, госдума рф, тсж, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, ТСЖ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Госдуме предупредили о штрафе за отсутствие домового чата в MAX

РИА Новости: отсутствие домового чата в MAX грозит штрафом

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в национальном мессенджере Max или неразмещение информации на платформе, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Парламентарий напомнил, что в России с 1 сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max. Кроме того, с 17 февраля организации ЖКХ обязаны размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками.
"Приказ Минстроя РФ о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в Mах. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей", — сказал Якубовский.
По его словам, при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.
"Контроль за исполнением утвержденных норм будут осуществлять государственные жилищные инспекции субъектов РФ", — подчеркнул он.
Парламентарий добавил, что цифровой формат взаимодействия с жильцами делает нарушения со стороны ответственных лиц более прозрачными — отсутствие размещенной информации или игнорирование обращений фиксируется и может стать основанием для проверки.
