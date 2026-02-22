Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево сняли введенные ограничения - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 22.02.2026 (обновлено: 19:31 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/sheremetevo-2076117375.html
В Шереметьево сняли введенные ограничения
В Шереметьево сняли введенные ограничения - РИА Новости, 22.02.2026
В Шереметьево сняли введенные ограничения
Сняты введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства московского аэропорта "Шереметьево", авиагавань продолжает обслуживание пассажиров и... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:24:00+03:00
2026-02-22T19:31:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
снегопад в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151007/11/1510071197_0:159:4144:2490_1920x0_80_0_0_7a0b57fd5b21b9fae65c155d48cb2262.jpg
https://ria.ru/20260222/sheremetevo-2076111215.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151007/11/1510071197_308:0:3837:2647_1920x0_80_0_0_ac44485340b1d7f0835baea4acd36843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), снегопад в москве, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Снегопад в Москве, Происшествия
В Шереметьево сняли введенные ограничения

В Шереметьево сняли введенные ранее ограничения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолеты на взлетно-посадочной полосе в терминале "D" аэропорта Шереметьево
Самолеты на взлетно-посадочной полосе в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Самолеты на взлетно-посадочной полосе в терминале "D" аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сняты введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства московского аэропорта "Шереметьево", авиагавань продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний, сообщил аэропорт.
"Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информацию о рейсах можно узнать через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика).
Терминал D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Шереметьево ввели временные ограничения
Вчера, 18:34
 
Шереметьево (аэропорт)Снегопад в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала