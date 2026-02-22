https://ria.ru/20260222/sheremetevo-2076117375.html
В Шереметьево сняли введенные ограничения
шереметьево (аэропорт)
снегопад в москве
происшествия
шереметьево (аэропорт), снегопад в москве, происшествия
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сняты введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства московского аэропорта "Шереметьево", авиагавань продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний, сообщил аэропорт.
"Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево
". Аэропорт "Шереметьево" продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информацию о рейсах можно узнать через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика).