Фицо заявил, что у ЕС будут проблемы с одобрением антироссийских санкций

БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Недоверие в Европейском союзе растет, что может привести к невозможности принимать важные решения, где требуется единогласие, с одобрением нового пакета санкций против РФ будут проблемы, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.