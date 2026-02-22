Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что у ЕС будут проблемы с одобрением антироссийских санкций - РИА Новости, 22.02.2026
21:54 22.02.2026 (обновлено: 21:56 22.02.2026)
Фицо заявил, что у ЕС будут проблемы с одобрением антироссийских санкций
Недоверие в Европейском союзе растет, что может привести к невозможности принимать важные решения, где требуется единогласие, с одобрением нового пакета санкций
Фицо заявил, что у ЕС будут проблемы с одобрением антироссийских санкций

Фицо: у ЕС будут проблемы с одобрением нового пакета санкций против России

БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Недоверие в Европейском союзе растет, что может привести к невозможности принимать важные решения, где требуется единогласие, с одобрением нового пакета санкций против РФ будут проблемы, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Грустно смотреть на то, как Европейский союз и его органы не защищают интересы государств-членов, как отдают приоритет поддержке Украины в войне с Россией. Недоверие в ЕС стремительно растет, последствием этого будет неспособность Европейского союза принимать важные решения, при которых требуется согласие всех государств-членов. Проблемой будет одобрить новый пакет санкций против России, проблемой будет договориться на ближайшем саммите Евросоюза о мерах по поддержке конкурентоспособности и о том, как снизить цены на электроэнергию", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Ранее в воскресенье венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Орбан назвал украинскую политику врагом Венгрии
Вчера, 15:31
 
