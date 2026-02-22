Рейтинг@Mail.ru
Мелони и Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
07:32 22.02.2026
Мелони и Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит, сообщают СМИ
Мелони и Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Мелони и Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит, сообщают СМИ
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит, который должен был состояться в апреле,... РИА Новости, 22.02.2026
в мире
италия
франция
тулуза
эммануэль макрон
джорджа мелони
politico
g7
в мире, италия, франция, тулуза, эммануэль макрон, джорджа мелони, politico, g7
В мире, Италия, Франция, Тулуза, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Politico, G7
Мелони и Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит, сообщают СМИ

Politico: Мелони и Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит

© AP Photo / Aurelien MorissardДжорджа Мелони и Эммануэль Макрон
Джорджа Мелони и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Джорджа Мелони и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит, который должен был состояться в апреле, отложив его проведение как минимум до середины июня, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата из Франции.
"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон переносят крупный франко-итальянский саммит, который должен был пройти в начале апреля в Тулузе... Мелони попросила Макрона перенести двусторонний саммит на время после саммита G7 в Эвиан-ле-Бене 15-17 июня", - говорится в публикации со ссылкой на французского дипломата.
По словам источника издания, просьба была озвучена еще в феврале, таким образом, дипломат подчеркивает отсутствие связи переноса с недавним расколом между Мелони и Макроном. Politico подчеркивает, что Париж и Рим не проводили двусторонние встречи на настолько высоком уровне с 2020 года.
Накануне Макрон призвал иностранных политиков перестать комментировать то, что происходит в других странах, и заниматься своими делами после слов премьера Италии по поводу гибели в Лионе Кантена Деранка в ходе массовой драки между правыми и левыми активистами.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Мелони не поддержала намерение Макрона активировать "торговую базуку"
20 января, 17:31
 
В миреИталияФранцияТулузаЭммануэль МакронДжорджа МелониPoliticoG7
 
 
