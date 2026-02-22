Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
08:45 22.02.2026
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Метель и штормовой ветер прогнозируются в понедельник почти на всей территории Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России.
2026
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В 12 муниципалитетах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев – РИА Новости. Метель и штормовой ветер прогнозируются в понедельник почти на всей территории Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России.
«

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства.

По информации сахалинского управления Росгидромета, 23 февраля в Корсаковском, Невельском, Анивском, Холмском, Долинском, Невельском, Томаринском, Углегорском, Александровск-Сахалинском Ногликском и Охинском районах и в Южно-Сахалинске прогнозируются осадки, ветер на побережьях 20-25 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах и налипании мокрого снега.
Спасатели рекомендуют жителям на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а туристам на маршруте переждать непогоду в подготовленных для этого местах.
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Вчера, 14:28
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Вчера, 14:28
 
