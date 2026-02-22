На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев – РИА Новости. Метель и штормовой ветер прогнозируются в понедельник почти на всей территории Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а туристам на маршруте переждать непогоду в подготовленных для этого местах.