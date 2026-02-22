https://ria.ru/20260222/sakhalin-2076050772.html
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 22.02.2026
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Метель и штормовой ветер прогнозируются в понедельник почти на всей территории Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T08:45:00+03:00
2026-02-22T08:45:00+03:00
2026-02-22T08:45:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
холмская
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922920418_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_25bf7bbfd1a3658b466aa43958e46855.jpg
https://ria.ru/20260221/zaliv-2075970691.html
россия
сахалин
холмская
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922920418_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_93341a6047a8e7073542fe49d5d82c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сахалин, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Россия, Сахалин, Холмская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В 12 муниципалитетах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона