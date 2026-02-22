"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"

"Зенитные ракетные комплексы семейства "Панцирь" – одни из наиболее эффективных систем в своем классе. Они надежно защищают российское небо и подтверждают свои характеристики в реальных условиях. На их счету уничтожение сложных целей, в том числе поражение ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM", - следует из сообщения.