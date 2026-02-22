Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
09:03 22.02.2026
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил для Минобороны РФ партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов семейства "Панцирь", сообщила госкорпорация... РИА Новости, 22.02.2026
безопасность
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
высокоточные комплексы
технологии
безопасность, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), высокоточные комплексы, технологии
Безопасность, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Высокоточные комплексы, Технологии
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"

"Ростех" поставил в войска новую партию ЗУР для комплексов "Панцирь"

ЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил для Минобороны РФ партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов семейства "Панцирь", сообщила госкорпорация "Ростех".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в преддверии Дня защитника Отечества поставил Минобороны России очередную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов семейства "Панцирь". В войска отгружены как стандартные ракеты, так и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата", - говорится в сообщении "Ростеха".
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации
16 февраля, 09:12
ЗУР ближнего перехвата для "Панцирей" позволяют увеличить боекомплект в пусковых установках с 12 до 48 ракет. Количество средств поражения варьируется комбинацией штатных и мини-ЗУР.
"Зенитные ракетные комплексы семейства "Панцирь" – одни из наиболее эффективных систем в своем классе. Они надежно защищают российское небо и подтверждают свои характеристики в реальных условиях. На их счету уничтожение сложных целей, в том числе поражение ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM", - следует из сообщения.
ЗУР ближнего перехвата для "Панцирей" предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне.
Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений.
Самолет Су-57 с обновленным комплексом вооружения - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Ростех" передал Минобороны партию Су-57 с новым комплексом вооружения
9 февраля, 08:05
 
