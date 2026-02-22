Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян

https://ria.ru/20260222/rossiyane-2076051722.html
ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в беседе с РИА Новости восхитился гостеприимством россиян.
Он отметил, что когда происходит знакомство с одним русским, то в скором времени удается узнать десятерых. "Потому что он сразу берёт тебя с собой к друзьям, приглашает в гости - они очень гостеприимные. Просто супер. Вообще все контакты у меня были очень, очень хорошие. Я сейчас даже пытаюсь вспомнить, был ли где-то плохой опыт - но нет, никогда", - сказал австриец.
Собеседник агентства также отметил, что он не из тех, кто по вечерам ходит по барам или клубам и затем по ночным улицам. "Мне это не нужно. Но везде, где я встречал людей, они всегда были очень дружелюбные. Конечно, недружелюбные люди есть везде. Но в России
мне, правда, всё время везло", - отметил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга
в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе
, Центральной Азии
и Южной Америке
.
Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан
. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан
и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.