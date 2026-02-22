Рейтинг@Mail.ru
08:59 22.02.2026
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2026
россия, магадан, зальцбург (город), в мире
Россия, Магадан, Зальцбург (город), В мире
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян

РИА Новости: путешественник Свобода считает, что россияне очень гостеприимны

ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в беседе с РИА Новости восхитился гостеприимством россиян.
Он отметил, что когда происходит знакомство с одним русским, то в скором времени удается узнать десятерых. "Потому что он сразу берёт тебя с собой к друзьям, приглашает в гости - они очень гостеприимные. Просто супер. Вообще все контакты у меня были очень, очень хорошие. Я сейчас даже пытаюсь вспомнить, был ли где-то плохой опыт - но нет, никогда", - сказал австриец.
РоссияМагаданЗальцбург (город)В мире
 
 
