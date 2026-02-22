МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия жестко предупредила Эстонию из-за желания Таллина разместить у себя ядерное оружие, пишет Daily Express.
"В воскресенье напряженность в отношениях между Россией и Западом резко возросла", — говорится в публикации.
Так издание отреагировало на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о готовности Москвы направить на Эстонию ядерное оружие, если та разместит его на своей территории и нацелит на Россию.
Издание напомнило, что уже не впервые Таллин затрагивает эту тему. Так, прошлым летом СМИ сообщили об аналогичных комментариях министра обороны страны Ханно Певкура, который заявил, что Эстония готова в будущем принимать на своих базах истребители союзников, обладающие ядерным оружием.
В среду глава МИД Маргус Цахна заявил, что Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.