Рейтинг@Mail.ru
Предупреждение Пескова ужаснуло Британию - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 22.02.2026 (обновлено: 22:02 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/rossiya-2076077899.html
Предупреждение Пескова ужаснуло Британию
Предупреждение Пескова ужаснуло Британию - РИА Новости, 22.02.2026
Предупреждение Пескова ужаснуло Британию
Россия жестко предупредила Эстонию из-за желания Таллина разместить у себя ядерное оружие, пишет Daily Express."В воскресенье напряженность в отношениях между... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T13:15:00+03:00
2026-02-22T22:02:00+03:00
в мире
россия
эстония
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260222/rossiya-2076059019.html
https://ria.ru/20260222/mema-2076052401.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Эстония, Дмитрий Песков, НАТО
Предупреждение Пескова ужаснуло Британию

Daily Express: Песков жестко предупредил Эстонию из-за ядерного оружия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия жестко предупредила Эстонию из-за желания Таллина разместить у себя ядерное оружие, пишет Daily Express.

"В воскресенье напряженность в отношениях между Россией и Западом резко возросла", — говорится в публикации.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"После предательства". В США сделали резкое заявление о Донбассе
Вчера, 09:30
Так издание отреагировало на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о готовности Москвы направить на Эстонию ядерное оружие, если та разместит его на своей территории и нацелит на Россию.

Издание напомнило, что уже не впервые Таллин затрагивает эту тему. Так, прошлым летом СМИ сообщили об аналогичных комментариях министра обороны страны Ханно Певкура, который заявил, что Эстония готова в будущем принимать на своих базах истребители союзников, обладающие ядерным оружием.

В среду глава МИД Маргус Цахна заявил, что Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией
Вчера, 09:03
 
В миреРоссияЭстонияДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала