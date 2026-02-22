Рейтинг@Mail.ru
"После предательства". В США сделали резкое заявление о Донбассе - РИА Новости, 22.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/rossiya-2076059019.html
"После предательства". В США сделали резкое заявление о Донбассе
"После предательства". В США сделали резкое заявление о Донбассе - РИА Новости, 22.02.2026
"После предательства". В США сделали резкое заявление о Донбассе
Россия не откажется от своих требований в отношении Донбасса, потому что — после политических угроз языку, религии, культуре и правам этнических русских,... РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
нато
россия
донбасс
украина
"После предательства". В США сделали резкое заявление о Донбассе

American Conservative: Россия не пойдет на компромисс по Донбассу на переговорах

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия едва ли пойдет на переговорах на компромисс по Донбассу, пишет The American Conservative.

"Россия не откажется от своих требований в отношении Донбасса, потому что — после политических угроз языку, религии, культуре и правам этнических русских, последовавших за поддержанным США переворотом на Майдане в 2014 году, и после растущих военных угроз Донбассу со стороны Киева, и после предательства Европой Минских соглашений, которые должны были успокоить конфликт на Донбассе — Россия не откажется от защиты этнических русских региона", — говорится в публикации.
Кроме того, в материале отмечается, что Россия не допустит, чтобы Украина вступила в НАТО, так как это стало ключевой причиной для начала конфликта, поскольку Москве важно предотвратить расширение альянса к своим границам.

Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Заголовок открываемого материала