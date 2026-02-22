Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.02.2026
18:56 22.02.2026
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
В Шереметьево ввели временные ограничения
