МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Государственный переворот на Украине с целью свержения режима Владимира Зеленского сейчас невозможен, так как нынешний киевский режим стал военной диктатурой, поделился мнением в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. ​

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ, признаков возможного "майдана" против Зеленского со стороны его хозяев также не просматривается.

В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику для интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению в феврале 2014 года бывшего на тот момент президентом Виктора Януковича.