"Майдан" при режиме Зеленского невозможен, считает Мирошник
"Майдан" при режиме Зеленского невозможен, считает Мирошник - РИА Новости, 22.02.2026
"Майдан" при режиме Зеленского невозможен, считает Мирошник
Государственный переворот на Украине с целью свержения режима Владимира Зеленского сейчас невозможен, так как нынешний киевский режим стал военной диктатурой,... РИА Новости, 22.02.2026
в мире
украина
россия
владимир зеленский
родион мирошник
виктор янукович
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Виктор Янукович
"Майдан" при режиме Зеленского невозможен, считает Мирошник
Мирошник: "майдан" при режиме Зеленского невозможен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Государственный переворот на Украине с целью свержения режима Владимира Зеленского сейчас невозможен, так как нынешний киевский режим стал военной диктатурой, поделился мнением в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ровно 12 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило современную Украину
- госпереворот после трехмесячного "евромайдана". Тогда от власти был отстранен президент страны Виктор Янукович
.
"В среднесрочной перспективе майдан против Зеленского
невозможен. Майданы, массовые протесты происходят только на фоне демократического правления. На фоне военной диктатуры такого рода протесты моментально ликвидируются с помощью силового воздействия, причем с использованием оружия и силовых структур", - сказал Мирошник
.
По мнению посла по особым поручениям МИД РФ, признаков возможного "майдана" против Зеленского со стороны его хозяев также не просматривается.
"Достаточно большой выбор способов для его отправки в отставку либо отстранения от управления государством", - считает Мирошник.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику для интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению в феврале 2014 года бывшего на тот момент президентом Виктора Януковича.